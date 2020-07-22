深陷論文抄襲風波　李眉蓁：比照「蔡總統標準」檢視

國民黨高雄市長候選人李眉蓁遭週刊爆料論文大量抄襲，

▲李眉蓁發言人呂謦煒認為，現在的選戰打到這個程度，已經是進入到一種幾近於抹黑的程度了。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.22）

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李眉蓁今（22）日針對碩士論文涉嫌抄襲一事，召開記者會說明，表示尊重中山大學的審查機制，直指蔡總統的論文現在也是疑雲滿天飛，要檢驗的話應該是一視同仁，如果蔡總統回應了，自己一定會按照標準回應。李眉蓁首先感恩一切的發生讓他倍數的成長，再強調，自己是依照中山大學正常程序畢業的，尊重學校的審查機制，希望回歸到正面的選戰，她會正面迎戰。至於論文的部分，李眉蓁並未正面回應，但她直指蔡總統的論文現在也是疑雲滿天飛，要檢驗的話應該是一視同仁，而不是分什麼大總統還是小市長，如果蔡總統回應了，一定會按照標準回應，希望大家要一視同仁來檢視。李眉蓁話鋒一轉，沉重說到這一次這樣子的狀況鋪天蓋地，終於知道韓國瑜市長的心情，許崑源為什麼從十七樓跳下去，說完隨即離開記者會現場，獨留下發言人呂謦煒回應媒體提問。呂謦煒指出，如果有進一步的審查機制的話，會尊重中山大學這一部份的處理，論文的這一部份，當然是當事者最為清楚、但是因為現在的選戰打到這個程度，已經是進入到一種幾近於抹黑的程度了。呂謦煒表示，比如說蔡英文的論文要到英國的倫敦去才能夠查閱，雖然現在網路上有，但是是不是那個原本的，包含陳其邁他的研究的論文掛名第一作者，通常第一作者應該是要親身研究論文才會列第一作者，而不是說，提供了一個素材就被列為第一作者，所以這部分的學術倫理也是極為可議，所以我們認為應該首先標準要一致，不要針對蔡英文總統或是陳其邁候選人就大小眼，第二個我們希望正向的選舉我們希望的是要傳達如何來表現高雄未來的方向，而不是在這個論文的爭議上面做糾結。對此，民進黨高雄市長候選人陳其邁的發言人高閔琳呼籲李眉蓁，要儘速對外界誠實說明，畢竟抄襲不只是個人誠信問題，更嚴重侵犯他人著作、嚴重違反學術倫理，這種行為不只影響了中山大學校譽，更是社會最壞示範。高閔琳認為，國立中山大學是高雄的重要學術據點，如李眉蓁抄襲論文查證屬實，應儘速依照《學位授與法》撤銷學位以示公信，高閔琳也強調，李眉蓁論文抄襲不只是她個人誠信問題，更顯示國民黨對高雄人的輕蔑和再一次的羞辱跟傷害。