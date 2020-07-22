深陷論文抄襲風波　李眉蓁：比照「蔡總統標準」檢視

國民黨高雄市長候選人李眉蓁遭週刊爆料論文大量抄襲，李眉蓁今（22）日針對碩士論文涉嫌抄襲一事，召開記者會說明，表示尊重中山大學的審查機制，直指蔡總統的論文現在也是疑雲滿天飛，要檢驗的話應該是一視同仁，如果蔡總統回應了，自己一定會按照標準回應。
李眉蓁首先感恩一切的發生讓他倍數的成長，再強調，自己是依照中山大學正常程序畢業的，尊重學校的審查機制，希望回歸到正面的選戰，她會正面迎戰。
至於論文的部分，李眉蓁並未正面回應，但她直指蔡總統的論文現在也是疑雲滿天飛，要檢驗的話應該是一視同仁，而不是分什麼大總統還是小市長，如果蔡總統回應了，一定會按照標準回應，希望大家要一視同仁來檢視。
李眉蓁話鋒一轉，沉重說到這一次這樣子的狀況鋪天蓋地，終於知道韓國瑜市長的心情，許崑源為什麼從十七樓跳下去，說完隨即離開記者會現場，獨留下發言人呂謦煒回應媒體提問。
呂謦煒指出，如果有進一步的審查機制的話，會尊重中山大學這一部份的處理，論文的這一部份，當然是當事者最為清楚、但是因為現在的選戰打到這個程度，已經是進入到一種幾近於抹黑的程度了。
呂謦煒表示，比如說蔡英文的論文要到英國的倫敦去才能夠查閱，雖然現在網路上有，但是是不是那個原本的，包含陳其邁他的研究的論文掛名第一作者，通常第一作者應該是要親身研究論文才會列第一作者，而不是說，提供了一個素材就被列為第一作者，所以這部分的學術倫理也是極為可議，所以我們認為應該首先標準要一致，不要針對蔡英文總統或是陳其邁候選人就大小眼，第二個我們希望正向的選舉﹔我們希望的是要傳達如何來表現高雄未來的方向，而不是在這個論文的爭議上面做糾結。
對此，民進黨高雄市長候選人陳其邁的發言人高閔琳呼籲李眉蓁，要儘速對外界誠實說明，畢竟抄襲不只是個人誠信問題，更嚴重侵犯他人著作、嚴重違反學術倫理，這種行為不只影響了中山大學校譽，更是社會最壞示範。
高閔琳認為，國立中山大學是高雄的重要學術據點，如李眉蓁抄襲論文查證屬實，應儘速依照《學位授與法》撤銷學位以示公信，高閔琳也強調，李眉蓁論文抄襲不只是她個人誠信問題，更顯示國民黨對高雄人的輕蔑和再一次的羞辱跟傷害。