江啟臣宣示修憲　洪秀柱：改變五權？何其嚴重！

▲國民黨主席江啟臣22日在彰化行動中常會上宣布國民黨全面思考修憲。(圖/國民黨提供)

國民黨主席江啟臣22日在彰化行動中常會上宣布國民黨將全面思考修憲，其中包括監察院、考試院的存廢，前主席洪秀柱23日透過「護憲保台論壇 - 柱姐開講」指出，改變五權憲法，就等同黨章都要改，這是何其嚴重的問題！對於最近立法院引起的考監委員人事同意權爭議，洪秀柱表示，在立法院碰到流氓，當強盜不跟你談的時候，怎麼辦？這次監察院院長提名不適當的人選，造成如此大的爭議，國民黨卻以「院長有爭議」為理由，要廢監察院，那麼最近蘇貞昌的三倍券把大家搞得昏頭轉向，「要不要把行政院也廢掉？」對於國民黨立法院黨團主張廢考監提案，洪秀柱提醒江啟臣主席，國民黨黨章開宗明義就談到三民主義、五權憲法，「改變五權憲法，就等同黨章都要改，這是何其嚴重的問題，豈能用授權黨團方式處理？」在南海問題上，美國首次否認中國大陸在南海「九段線」的主張，譴責中國大陸相關行動都屬非法。洪秀柱認為，美國雖然劍指北京，但對中華民國的傷害更大，由於中共的九段線源自中華民國的「十一段線」，美國國務卿蓬佩奧13日所發表的聲明，也等同完全否認我對南海疆域主權的主張，外交部豈可「歡迎」？這豈非賣國？洪秀柱向江啟臣主席喊話，國民黨對南海太平島的議題，必須到了發表嚴正聲明的時候。