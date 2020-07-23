力挺蘇嘉全！國民黨不解：蔡英文竟如路人甲罵外交人員？

▲蘇嘉全遭爆料的爭議不斷，但蘇在蔡英文任內仍不斷接任重要職位，引起外界不解。(圖/翻攝蘇嘉全臉書)

總統府祕書長蘇嘉全被指控「跳過外交部」率國營事業代表到印尼作客引發爭議，蔡英文總統今天(23)受訪表示「指控的人要有證據」，國民黨驚訝蔡英文竟如同「路人甲」般的回應，「難道是在質疑外交部的電報內容？在罵外交部人員、罵駐印尼大使陳忠？」國民黨文傳會主委王育敏表示，蔡英文主掌國防、外交，卻不敢面對外交部電報內容的真相，連是否要徹查都含糊其詞，如此迴避、心虛的態度，如何讓人民相信蔡英文在民進黨全代會上所說的「全面執政必定腐化」不會成真？國民黨指出，外交部電報中明確指稱「我國營事業似已被若干中間人操控，企圖將我政府相關部會及駐外館處機制排除在外、個別擊破，以遂其個別私利」、「恐將損及我國整體對外經貿談判籌碼及外交效益」，身為總統的蔡英文面對電報的嚴重指控，竟然如同路人甲，輕描淡寫的說「指控要有證據」。國民黨要請問蔡英文，你所謂的「片面資訊，串連起來編織一個臆測性故事」，是在質疑外交部的電報內容？在罵外交部人員、罵駐印尼大使陳忠、經濟部長王美花嗎？王育敏說，蔡英文要沒有公權力的在野黨盡查證義務，顯示蔡英文只想掩蓋外交部密件的真相；蔡英文又指外交部已對外說明，但讓大家傻眼的是，外交部的說明就是「死不證實電報真偽」，國民黨強烈懷疑「自我放棄徹查權力的總統蔡英文，你是在怕什麼？」