美參院通過國防授權法　學者：可以觀察員參加環太軍演

美國參議院美東時間23日通過「2021財政年度國防授權法」，國會意見建議邀請台灣參與環太平洋軍演。專家認為，台灣派出軍艦參加環太平洋軍演的難度太高，軍職人員以觀察員參加軍演比較有機會。

環太平洋軍演

（ RIMPAC ）是美國在太平洋地區舉辦最大規模的多國海上聯合演習，通常是模擬一個民主國家遭到威權國家入侵，美國應聯合國安理會決議組織多國聯軍，出兵協助恢復國際秩序。

環太平洋軍演通常是20多個國家參與，演習的科目深入層度會隨參加國家有所不同，包括與美國關係遠近、派遣軍隊的形式。

環太平洋軍演通常演練海上打擊、阻絕，航艦打擊群與兩棲作戰，今年環太平洋軍演因為受到新冠肺炎疫情影響，應該只會演練海上阻絕打擊部分會有演練。至於台灣能否派軍艦參加環太平洋軍演？施孝瑋認為，因為所有參演國與台灣都沒有正式外交關係，所以台灣頂多只能派員以觀察員參加，而且是非官方身份參加。環太平洋軍演有人道救援演練，施孝瑋認為，台灣可以派出慈濟等非政府組織參加。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正受訪時表示，美國參議院現在才通過環太平洋軍演，因為軍演是兩年一度，所以要參加也是2022年，屆時能否參加也是未知數。如果台灣以觀察員身份參加在夏威夷地面上、各國海軍都參加的學術研討會，不登上美國軍艦，中國就不太會反對。但是如果國軍派出敦睦艦隊參加在菲律賓海或是南太平洋海域舉行的軍演，這種方式北京必然會反對。

黃介正認為，如果2022年邀請台灣參加環太平洋軍，等於是給中國國家主席習近平難堪，因為2022年我國將舉行九合一選舉，中共20大也將在2022年秋天舉行，習近平將擔任第三任，所以中國在2022年之前恐怕都會保持強勢態度，所以美國邀請台灣參加軍演會把複雜度增高。

黃介正表示，要不要邀請台灣參加軍演，是以美國利益為依歸，而不是台灣利益，美方認為對他們有利，他們就會做，美國歷次國防授權法通過的友台立法，都可以視為未來美國跟台灣可以做的事，但不是現在馬上就要用。

「軍情與航空網站」總編輯施孝瑋表示，施孝瑋表示，