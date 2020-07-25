論文代寫7年只開罰1件　管碧玲批教育部執法消極

民進黨立委管碧玲2013年推動《學位授予法》修法，對論文代寫廣告與代寫論文者處予高額罰款，但修法至今7年多，教育部僅完成開罰一案，管碧玲指出，顯見執法的消極與不足。管碧玲說，2013年，她看到網路論文代寫廣告氾濫，心想代寫市場一定很大，才會有那麼大量的廣告在拉生意。於是修法增列《學位授予法》第七條之三（即現行第十八條），對論文代寫廣告與代寫論文者處予高額罰款。該法於2013年5月31日三讀通過。施行至今7年多了。「結果呢？教育部僅完成開罰一案，罰60萬。」管碧玲表示，該件是在2014年開罰的，也就是第一年的熱度，然後就放空6年，到今年再增添兩件，這兩件行政程序尚在進行，處罰金額還未確定。管碧玲指出，代寫論文多年來破壞國家高等教育品質，惡性幾與舞弊無異，當年推動立法懲處，讓教育主管部門總算有了遏止的法律工具，但遺憾的是，法律施行以來已7年，但論文代寫情形仍然氾濫，而教育部迄今只查處3件，顯見執法的消極與不足。管碧玲說，李眉蓁的論文，是不是代寫的結果？我們不得而知。她本人去複製貼上96%的內容，想到就不寒而慄，實在不敢相信，因此想到代寫的課題。查了一下，才知道處罰的工作被晾在一邊。「代寫風氣沒有人管，作為立法的人，實在感到失望！」