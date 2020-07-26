大二膽戰役70週年！馬英九登大膽島祈願兩岸永無戰事

▲金門大二膽戰役70週年紀念日，前總統馬英九搭船登上大膽島，呼籲珍惜得來不易的和平，勿讓臺海再陷危機，祈願兩岸永無戰事。（圖／翻攝自馬英九臉書）

今（26）日是金門大二膽戰役70週年紀念日，前總統馬英九搭船登上大膽島，呼籲珍惜得來不易的和平，勿讓臺海再陷危機，祈願兩岸永無戰事。馬英九表示，民國38年共軍於古寧頭一役戰敗後，仍伺機蠢動 。39年7月26日，金門大膽島、二膽島突遭猛烈砲擊，駐守當地的史恆豐營長，率領不到300名國軍，與700多名渡海進犯的共軍晝夜激戰，最後殲滅共軍3百餘人、俘虜2百餘人，以全勝告捷。不但讓共軍從此打消登陸佔領金門的念頭，更奠定日後八二三砲戰勝利的基礎。馬英九指出，大二膽戰役70周年的今天，與當年參戰英雄史恆豐、賴生明的家屬們重返戰地，憑弔這場保衛臺灣的關鍵戰役，並向將士英靈致祭。過去的殺戮戰場，如今已成為國民旅遊新亮點，島上的「三民主義統一中國」心戰牆，更是陸客在海上遠眺金門的必看景點。雖然戰爭已經遠去，但我們永不忘懷昔日國軍以生命與鮮血保衛臺灣的功績，要更加珍惜得來不易的和平，勿讓臺海再陷危機，祈願兩岸永無戰事。金門當地媒體報導，陸軍司令部昨（25）日在大膽島舉辦「大二膽島戰役70周年紀念典禮」，邀參戰將士賴生明等人的遺族參加，表達對參戰先烈的追思。原本紀念活動選在今日70週年當天舉辦，但因為前總統馬英九今日要登島參與祭祀活動，所以提前一天舉辦。軍方遭外界懷疑是怕惹麻煩，刻意避開馬英九。對此，軍方回應表示，一向遵守行政中立，都按照既定行程進行。