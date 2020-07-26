百工百業相挺　陳其邁：我已經準備好了

民進黨高雄市長候選人陳其邁今（26）舉辦「2020百工百業挺其邁大會」，總統蔡英文帶頭到場相挺，高雄八大戰區指揮官八位區域立委，各選區民進黨議員都到場，現場百工百業支持民眾爆棚滿場，手搖旗在會場飛舞，後援總會會長也送上「包粽」高喊「凍蒜」，預祝陳其邁高票當選。立委余天也高唱一首「思慕的人」，笑稱陳其邁「一年投三次，兩年拚四年」他則是一年選三次，民進黨的精神就是拚到底，陳其邁這次回來就像「回鄉的我」，余天也再度唱這首「回鄉的我」，笑虧他唱了兩首歌就是不要讓陳其邁唱歌，好好的歌都被他唱成這樣，讓現場歡笑聲不斷。榮譽主任委員管碧玲則帶領民進黨黨公職、競選團隊，向現場百工百業的民眾深深一鞠躬，管碧玲說，2008、2018年民眾給民進黨打屁股，但現在大家成為最大的力量，民進黨的黨公職們都知道，大家都睜著眼睛看陳其邁，這個團隊揹著罷韓後的擔子，大家都知道民眾會為了高雄這片土地，罷免掉不適任的市長，所以團隊非常努力、打拼，現在2.0的陳其邁，會找回菊姊過去奠定的基礎，找回高雄過去的榮光。百工百業後援會一起站出來相挺陳其邁，陳其邁表示，感謝這麼多市民和他一起站出來，感謝2018年沒投給他的市民，讓他反省、讓他學習、成為更有力量的候選人，這樣才能成為一位能跟高雄匹配的候選人，政府了解大家愛之深責之切，所以這些年一項一項的推動改革，在蔡英文總統的領導下，有政府會做事，蔡英文總統是政策控，要求各項都要到位，蘇貞昌院長衝衝衝，當副院長真的是非常辛苦，但是他非常感謝蔡英文總統，讓他能在這個團隊學習，開闊他的視野，蘇院長一直在跟他說一句話：「其邁，讀醫的正是時候，你可以貢獻國家你的所長，你來行政院這趟你是值得了。」。陳其邁指出，百工百業堅守在社會的每一個角落，他從30歲當立法委員，到50多歲的公職經歷，陳其邁說：「我準備好了」，可以回到心愛的故鄉貢獻所長，希望百工百業一起為了心愛的高雄共同努力，對他而言能再度參選高雄市長何其有幸，是他一生的夢想。陳其邁說，高雄是一座偉大的城市，不只因為夢想而偉大，而是因為有偉大的市民而偉大，高雄不斷的創造歷史，從美麗島事件到罷韓投票，樹立標竿，一個政治人物必須信守諾言、熱愛高雄，他深深記住2018年市民朋友給他的寶貴的一課，現在是一個準備承擔責任的陳其邁，他會在高雄出征，打造一個為民服務的市府團隊，用人不分黨派，今年高雄市民將要投下第三張選票，都是為了我們心愛的故鄉高雄，大家一定要出來投下讓高雄進步的一票，給其邁在高雄的機會。