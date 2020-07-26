回應苦苓投書　連勝文：評論不實比論文抄襲還差

政治評論家苦苓日前在媒體上投書，指稱國民黨智庫副董事長連勝文誠意不足，要高雄市長補選候選人李眉蓁專程北上「犧牲一整天」來合拍宣傳照。對此，連勝文辦公室澄清，苦苓評論根本不是事實，甚至比論文抄襲還假，無中生有是他的特色，為了討好綠營而釋放假消息、打擊他自己的公信力。連勝文辦公室認為，政治評論應該基於事實，本於良心；若是惡意指控，無中生有，如此卑劣行徑，比起論文抄襲更有過之而無不及。而針對苦苓日前在媒體投書「千錯萬錯都是國民黨的錯」一文中，提到連勝文要李眉蓁上來拍照一事，連辦強調根本不是事實，是苦苓刻意污衊，打擊的只是自己的公信力，不過這好像也不是他的首次。連辦說，苦苓的言論本就嚴重偏頗，若是事實我們都予以尊重。但他提到，像連勝文，不是本來就應該下來陪李眉蓁掃掃街、拜拜票、順便拍拍照嗎？竟然連拍個合照，也還要百忙之中的李眉蓁「犧牲」一整天、專程跑到台北去，到底有沒有一點誠意？連辦稱苦苓根本不知道事實，因為事實的真相是，李眉蓁行程滿檔，為了效率所以特地來台北一天，安排所有黨內同志拍照，連勝文是配合她所安排的時間去拍照，並沒有苦苓所說的要連要李上台北，更何況連勝文也南下親自站台，替李輔選。連辦更椰榆苦苓，可能長期以來接受民進黨雙重標準的洗禮，因此亂講話已經變成他的特色，這根本是為了討好綠營而釋放的假消息。連辦說，國民黨提名李眉蓁，她也為論文抄襲道歉認錯，上下盡全力輔選，這是負責任的態度。連辦砲轟，苦苓這樣的評論比論文抄襲還假，「真是標準的遜咖」，更反問苦苓是不是該為自己假消息的內容道歉，承認自己造假，展現「負責任的態度」。