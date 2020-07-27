三倍券作業費高達22億　國民黨團痛批：錢能這樣花嗎？

立法院預計在8月17日召開第三次臨時會，通過行政院的紓困3.0預算，國民黨團今(27)日開記者會，質疑紓困3.0預算，有超過一半是紓困2.0的錢編不夠，錢花完了又來跟立法院要錢。此外黨團也質疑這筆預算中，有高達22億不是發給民眾、振興產業，而是處理「行政作業」，黨團痛批「人民的納稅錢是給你民進黨這樣花的嗎？」國民黨團總召林為洲表示，行政院的紓困3.0預算2100億，報告僅42頁，且當中很多編列的科目，都是紓困2.0已經編列但「不敷使用」，林為洲痛批紓困2.0花到沒錢、現在，是當初編列不確實，「當時我們叫行政院要編夠，發現金給民眾每人6000元我們都支持，當時說不用，現在2100億，有1235億是前面不夠，這本計畫，細目籌編，一大部分都是在補足前面不足，是財政紀律不及格。」此外林為洲也質疑紓困1.0、2.0的預算報告至今都還沒送立法院、跟立委交代錢用得如何，「既然二期錢不夠，執行率應該是100%才不夠吧？不然怎麼知道不夠多少，趕快把一期二期執行預算成果、執行率、影響都報告出來我們才會審3.0。」國民黨團首席副書記長林奕華痛批，早在前兩期紓困預算，國民黨團就不斷要求要獎勵疫苗研發，鼓勵廠商盡早開發出疫苗、終結疫情，但行政院當時以「疫苗開發要數年，但預算只編列到明年，獎金會發不出去」等藉口，否決了國民黨團的提議，但紓困3.0赫見20億的研發金，「你這個獎勵金，於法有據嗎？國民黨提的條文被你刪除，只好用研發金，對外卻說獎勵金，這樣重大事情卻用政治性來做決定，我國疫苗研發落後國際，民進黨應該跟民眾道歉。」立委洪孟楷羅列了行政院近來的言論，「6月4日蘇貞昌強調，三倍券會有一半人口使用、作業費只要9億；七月初行政院表示， 實體券第二波加印，不過不會有成本暴增，總成本初估落在12億，比馬政府省錢；今天紓困3.0出來，醜媳婦總要見公婆，攤開看，高達22.56億，是振興三倍券的行政成本，比馬時代更花錢。」洪孟楷怒指發放三倍券22億的行政成本，有10億用在程式開發，但他跟經濟部要資料，想知道怎麼花的，至今哪間公司承標、標多少錢，經濟部都不回應。洪孟楷進一步指出，包含農委會的農遊券、體育署動滋券、文化部藝fun券、客委會客庄券沒有整合，各自為政、天女散花，系統開發、媒體宣傳，林林總總加起來，就花了23億元，這部分還不包含「券本身的價值」，洪孟楷質問「蘇貞昌不是要數位政委唐鳳負責嗎？錢不能這樣花，當用則用、當省一定不能讓政府隨便亂花。」