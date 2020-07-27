蘇揆補助高雄4000億建設　侯友宜：希望得到公平對待

行政院長蘇貞昌南下輔選陳其邁，承諾要提供4000億建設預算給高雄，也讓人口最多的新北市感覺好羨慕；新北市長侯友宜表示，「羨慕不代表忌妒」，新北市民的補助款和台北、桃園差很多，希望中央的財政收支劃分法趕快修法通過，對新北市也要公平對待。侯友宜指出，新北的補助預算以人均來說，在六都當中是最少的，比台北市少2萬，比桃園市少1萬；新北現在正在推動重大公共建設，財務壓力非常非常重，樂見中央的財政收支劃分法能夠快速通過，讓每年欠新北市的200億能夠補足，使得每年短絀的145億能夠打平，還有餘力可以做更多的事情。侯友宜解釋，有些中央補助的項目並非全部中央出錢，像軌道建設地方支出的比例越來越高，目前大約六成，使得地方壓力非常大，需要中央給予協助，更希望能得到公平對待；中央的財政收支劃分法已經講了10多年，每個人都想做還是沒有完成，成立六都之後並未獲得公平對待，相信六都的市長應該心有所感，至於要以什麼方式向行政院長蘇貞昌爭取？侯友宜則是當場一鞠躬，強調他用的方法經常是「鞠躬、鞠躬、拜託」，新北市的建設會銜接台北和桃園，新北市好會帶動大台北好，也會帶動全國；強調他向中央爭取預算的報告，「很誠懇，很謙卑」，新北的發展指日可待，他會努力的做事，不但是行政院長，也希望蔡英文總統看到這一塊，哪一個都市具有前瞻性，能夠帶動大台北和全台灣的發展。侯友宜認為，做事沒有分地方和中央，大家一起攜手合作並肩作戰，「我羨慕，不代表忌妒」，如果中央能夠給予多一點的支持，他會很感激。