別再用漢人民族英雄命名！綠委：武器應考慮原住民名稱

近期軍事武器的命名問題在網路上掀起熱議，日前有網友提出「台灣的武器怎麼不用原住民命名？」綠委指出，現在國軍本土化，贊同用原住民文化來幫軍武命名。

民進黨立委羅致政表示，批踢踢網友在討論，現在國軍本土化，為什麼不考慮用原住民文化來幫軍武命名呢？我非常贊同，的確現在不應再以中國地名原則或是漢人眼中的民族英雄來命名，應該要增加原住民的名稱。





羅致政以美軍為例，美軍用北美原住民命名，例如AH-64阿帕契直升機、OH-58奇奧瓦偵察直升機，就是用來紀念北美原住民阿帕契族跟奇奧瓦族，聽起來就是驍勇善戰，如果我們把軍武取名為：噶瑪蘭級驅逐艦、達悟級巡洋艦、撒奇萊雅潛艦、賽德克重型主戰坦克、布農防空方陣快炮、排灣三型飛彈，「有沒有感覺氣勢都提升了？」





羅致政認為，現在有那麼多原住民的優秀青年壯年在國軍服役，國防部與原住民一起決定命名，也可以讓原住民官兵心中有更多的榮譽感。





兩岸至少４軍艦撞名





1949年國民政府遷台之後，國軍武器命名仍以中國大陸地名、省會，或是漢人民族英雄居多，但是近年來發生兩岸軍艦「撞名」狀況，例如，我國海軍6艘拉法葉級軍艦均以中國大陸各省的省會命名，6艘分別是「康定、西寧、昆明、迪化、武昌、承德」；而解放軍以「中華神盾」之稱的052D型飛彈驅逐艦，艦名也都是以各省的省會或是重要城市命名，因而出現兩岸「昆明」、「西寧」軍艦撞名。





另外，解放軍也有一艘現役的053型飛彈護衛艦，艦名為「康定」，與我海軍拉法葉級首艘艦「康定」軍艦撞名。我國海軍成功級巡防艦「鄭和」軍艦，也與解放軍遠洋航海訓練艦「鄭和艦」撞名。





2000年民進黨陳水扁政府上台後，推動本土化運動，海軍引進四艘紀德驅逐艦更名為基隆級艦，分別為「基隆、蘇澳、左營、馬公」。2015年海軍向美接收採購的二艘二手派里級巡防艦，原本其中一艘海軍原打算命名「葆楨」軍艦，以紀念清朝兩江總督沈葆楨，但是遭到民進黨立委反對，認為命名應本土化，後來兩艘派里級艦命名為「銘傳」與「逢甲」軍艦。









