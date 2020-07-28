時力檢舉鄭正鈐論文涉抄襲　新竹市長林智堅躺著也中槍

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁論文抄襲風波持續延燒，同黨立委鄭正鈐今（28）日被時代力量檢舉論文涉嫌抄襲。新竹市長林智堅也畢業於新竹中華大學經營管理學院，時力呼籲應對

▲時代力量新竹市議員廖子齊質疑，新竹市長林智堅、新竹縣長楊文科及苗栗縣長徐耀昌都畢業於中華大學管理學院。（圖／記者呂炯昌攝.2020.07.28a）

政商名流就學時的論文主動做檢查。時力今日下午針對鄭正鈐論文涉抄襲一案召開記者會，時力黨主席徐永明表示，論文抄襲牽扯到「雙重詐欺」，不只是學術詐欺，更是選舉詐欺；中華大學稱若收到指控將審查，時力在此公開檢舉，時力比對後發現抄襲部分比媒體報導的30%更多，而鄭正鈐不只拿到博士學位，他還是助理教授、有教育部證書，且授權的人正是教育部長，教育部應該出面說明，鄭正鈐說沒抄襲胡秀媛，難道是胡秀媛抄襲鄭正鈐，還是這是一個共犯結構？徐永明表示，碩士論文要3名口試委員審查，博士論文要5名口試委員，中華大學怎麼會沒有發現抄襲？時力公開檢舉，呼籲中華大學要動起來查，比照中山大學作審查程序，鄭正鈐也應該迴避，要退出立院教育文化委員會。新竹市議員廖子齊指出，鄭正鈐是她的前同事，長年以來，在新竹打著「博士」名義在地方走動，這兩個字確實有效，新竹是很多科技移民的地方，民眾很在意是否有學養經歷。廖子齊進一步表示，竹竹苗三縣市首長林智堅、楊文科皆畢業於中華大學科技管理學系碩士班，徐耀昌學歷為中華大學經營管理研究所，盼中華大學比照中山大學，對政商名流就學時的論文主動做檢查。徐永明補充表示，並非說他們的碩士論文都有問題，但他質疑，這個科系何時變成桃竹苗首長的養成班？他呼籲中華大學主動調查，不要讓三名縣市長被牽連；他也向國民黨黨主席江啟臣呼籲，國民黨應一視同仁，不該只處理李眉蓁的論文事件，鄭正鈐同樣也涉及抄襲，不要置之不理。東吳大學法律系教授胡博硯表示，教育部要出來解決問題，學位是依《學位授予法》頒訂，若學位出現問題，依該法第17條規定，有造假、變造、抄襲等情形者，必須撤銷學位。而根據《專科以上學校教師資格審定辦法》，教師資格審定後如有抄襲、造假、變造等情事者，同樣應撤銷資格、繳回證書。胡博硯強調，若利用有問題的教授資格從事工作、收取報酬，更有刑法上偽造文書、詐欺等問題，呼籲始作俑者應嚴肅面對，中華大學也應比照中山大學啟動審查。徐永明總結時表示，教育部應撤銷鄭正鈐助理教授資格，而鄭正鈐應退出教文委員會，避免有關說和施壓的機會，國民黨和鄭正鈐更應向新竹市民道歉，不是沒有現在沒有選舉，抄襲行為就沒關係。