直轄市長抱怨預算少　蘇貞昌：有限資源用在最急迫地方

行政院長蘇貞昌日前承諾給予高雄4千億建設經費，其他直轄市長都紛紛抱怨自己的預算很低。對此，蘇貞昌今（28）天在彰化受訪表示，補助不分黨派，同時各地方積極爭取台商回台、外資投資，對地方也都有幫助的。希望縣市長大家一起努力，更努力做得更好、更配合，中央也都會把各方面的資源盡量來支持。「不過，資源總是有限，我們會盡量用在最急迫的地方上，希望大家多體諒」。蘇貞昌說，每一個縣市長都想做事，都是嫌錢不夠，這個心情他完全能體諒，因為他當縣長是從台灣最南端的屏東縣，當到台灣最北端的台北縣，所以縣市長的辛苦，他很清楚。縣市長都會抱怨錢不夠用，就好像當家方知柴米貴，當家的人都嫌錢不夠用，是一樣的道理。蘇貞昌表示，中央政府會從方方面面來補助，這些年來，其實在補助地方的錢、經費上面，包括統籌分配稅款這塊大餅，也都比過去有增加，不過錢是永遠都不夠的。蘇貞昌指出，除了看統籌分配稅款外，還要看其他各項重大建設、各項補助，就像學校裝冷氣，也是中央都補助七成多、八成多，甚至還有九成多等等。另外一方面，有人舉上禮拜他在高雄的演講說，高雄4000億，其實應該聽清楚，同時應該不要錯誤傳遞消息，因為他說4000億裡面，有2000億是台商回台投資，超過上兆的錢裡面有2000億就在高雄，另外的2000億其實是在韓國瑜當市長的時候，他核定補助的。蘇貞昌指出，可見補助不分黨派，同時各地方積極爭取台商回台、外資投資，對地方也都有幫助的，所以也希望縣市長大家一起努力，更努力做得更好、更配合，中央也都會把各方面的資源盡量來支持。不過，資源總是有限，我們會盡量用在最急迫的地方上，希望大家多體諒。