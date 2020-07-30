罷免王浩宇　民調：69.8%中壢選民會投同意票

由公民團體發起的罷免桃園市議員王浩宇活動，今（30）日公布最新「罷王」民調，若罷免案成案，40.5%中壢區民眾表示會去投票，有投票意願的民眾中，有69.8%表示會投同意罷免，已高於罷免通過門檻。國民黨青年部副主任詹為元與「反仇恨政治動員」公民團體代表毛嘉慶召開「罷免王浩宇民調發布記者會」。詹為元表示，罷免王浩宇是一場民間公民自發性的運動，並不代表任何黨派，只是認同這活動的理念，盡份心力支持與參與這場活動。詹為元表示，罷免王浩宇需要非常大的勇氣，因為他經常會透過帶風向，發動網路霸凌。「罷王發起人」?「罷王發起人」唐平榮表示，王浩宇的仇恨價值已經有複製傾向，最近團隊去找看板掛懸掛，卻遭到拒絕，因為看板主表示感到害怕，怕會被霸凌或後續效應。

根據民調結果，66.9%中壢民眾知道罷免市議員王浩宇連署活動，31.5%不知道。民進黨及國民黨認同者，表示知道的比例超過七成，中立民眾知道的比例較低，為66.8%。如果罷免市議員王浩宇的提案經中選會審核通過，舉行罷免的投票，調查發現，40.5%中壢區民眾表示會去投票（24.9%一定會，15.6%可能會），9.8%不一定，表示不會去投票的比例是49.7%。



第一階段罷免提議連署書約需3,200份，而「罷免王浩宇」發起人已於7月20日前往中選會提交3,700多份提議罷免連署書。假如明天就是「罷王」投票日，在有投票意願的民眾中，有69.8%表示會投同意罷免，會投不同意罷免的比例為10.9%，另外19.3%則表示未決定。有投票意願民眾中，69.8%將投同意票，換算後相當於全體選民的35%會投同意票，高於1/4的罷免門檻。





對於王浩宇的問政表現，有36.2%中壢區民眾表示不滿意（16.5%不太滿意，19.7%很不滿意），比例明顯高於表示滿意的18.9%。對於不喜歡王浩宇的最主要原因，20%認為王浩宇沒有做好市議員的監督工作，其次為王浩宇越界其他縣市市政（17%），15%認為王浩宇言論不當、亂講話，13%認為王浩宇利用網路攻擊批評他人，另外12%表示王浩宇做事不實在、虛偽。





民調委託TVBS民意調查中心，調查日期為109年7月14日至16日晚間18:30至22:00，訪問對象為20歲以上戶籍設在桃園市中壢區民眾，有效樣本共1,080份。



▲由公民團體發起的罷免桃園市議員王浩宇活動，30日公布最新「罷王」民調。（圖／記者呂炯昌攝.2020.07.30）









