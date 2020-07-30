唐鳳登日版富比士　暢談太陽花學運

▲外交部臉書粉專發文宣告唐鳳登上日版富比士封面。（圖／翻攝自外交部臉書粉專）

行政院政務委員唐鳳登上日前發售的日本版富比世（Forbes）雜誌最新一期封面。在訪談中，她暢談太陽花學運及這場學運對公民科技社群發展的影響。唐鳳受訪時表示，她從事公職的契機是2014年的太陽花學運，她當時是程式設計師，與美國矽谷的團隊與企業採遠距工作方式，但她覺得這場學運非同小可，於是決定投身參與。唐鳳當時與市民團體g0v零時政府的成員數百人協助佔據立法院的民眾設立直播系統。這場太陽花學運大約在3週後落幕，堪稱和平順利。唐鳳認為，學運後，民眾的意識也起了變化。對年輕人來說，太陽花學運後，採取政治性行動、關心政治變得「很酷」，她覺得街頭上的50萬人對於服貿這樣的爭議能形成共識，算是做出了些貢獻。2016年1月總統大選，蔡英文政府找唐鳳擔任行政院數位政委。現在身為數位政委的唐鳳建立類似vTaiwan的一個公共服務平台開放政府聯絡人（Participation Officers, PO）制度，找各部會聯絡人集思廣益或者率領中央政府官員、地方自治體直接下鄉或到偏鄉舉辦「社會創新之旅」聽取地方上的意見。此外，唐鳳也談到她最近最有感的小故事，她今年在防疫過程中，衛生福利部疾病管制署的免費防疫專線1922接獲民眾投訴，表示有小學生戴粉紅色口罩在學校被欺侮。次日包括衛福部長陳時中在內的防疫團隊，隨即戴上粉紅色口罩。唐鳳覺得這樣很有意思，大家都快樂。