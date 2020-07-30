李登輝病逝享耆壽98歲　時力：謹記叮嚀、莫忘初衷

前總統李登輝今（30）日晚間7點24分病逝，享耆壽98歲。時代力量表示，

會謹記叮嚀，莫忘初衷。時代力量晚間表示，謹在此致上誠摯哀悼之意，並請李前總統家人節哀。李前總統對台灣的民主化貢獻良多，自1988年繼任總統後，旋即展開一連串的政治改革。這段期間，李前總統一方面要面對國民黨內的守舊勢力和軍方的勢力進逼，一方面又要回應民間對民主自由的熱切盼望，在雙重壓力之下，阿輝伯以政治智慧帶領台灣持續走在民主化的道路上，實在令人敬佩。時力指出，李前總統於1990年召集「國是會議」，徵求各界意見作為憲改參考，並在1991年宣布終止動員戡亂臨時條款，展開第一次修憲，終結「萬年國大」。而李前總統對台灣民主的最重要貢獻，莫過於力主「總統直接民選」。在兩岸關係及統獨立場方面，李前總統在政治生涯晚期，致力主張台灣主體意識的言論，主張「中華民國在台灣」，推動台灣國家地位正常化，並指出兩岸關係是「特殊國與國關係」。時力指出，作為台灣首位直接民選總統，阿輝伯於卸任之後仍時時關心台灣政局發展，並注重傳承、提攜後進。2016年選舉前後，時代力量曾數度向李前總統請益，李前總統對晚輩不吝給予建言，著實令人感佩。在此哀傷的時刻，時代力量會謹記阿輝伯的叮嚀，莫忘初衷。李登輝任內，加強與日本以及東南亞關係，並推動「南向政策」，然而卻受東南亞金融風暴等外在條件影響而成效有限。在馬英九任內，中國國民黨重回加速親中、安撫美國路線，「維持美中台三角關係，但終將傾向中國」成為藍營隱藏的指導風向。而在蔡英文上台後，對日關係改善，並推出「新南向政策」擴大與東南亞國家交往，又走回「李登輝路線」。台灣基進立委陳柏維表示，李登輝時代對抗強權壓迫，將以民主的推手，獨立國家的先行者，力抗中國霸權的政治家，永遠留下在台灣史上的地位。