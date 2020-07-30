李登輝晚間辭世　鄭文燦：會繼續走完李未盡之路

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▲李登輝辭世鄭文燦臉書第一時間貼文並表示，「如今李前總統回到主的懷抱，而那條未盡的台灣之路，我們會繼續走下去。」（圖／翻攝鄭文燦臉書）

台北榮總晚間證實，前總統李登輝今(30)日19點24分病逝，享壽98歲桃園市長鄭文燦第一時間於臉書發文哀悼，鄭憶及當年他參與野百合學運，時任總統的李登輝接受民意訴求，啟動台灣民主化的巨輪，讓身為學運決策小組成員的他，也不敢完全相信；他並表示，「如今李前總統回到主的懷抱，而那條未盡的台灣之路，我們會繼續走下去。」鄭文燦臉書全文如下：令人難過、不捨的消息還是來了。我們最敬重的台灣民主先生，李登輝前總統離開我們了。他以一生懸命，陪伴他摯愛的台灣人民，走過威權、走向民主的道路。他以台灣主體意識，扭轉台灣歷史的航道，奠定本土化的基石。阿輝伯，將會永遠活在台灣人民的心中，也會紀錄在台灣不朽的史頁上。1990年的三月學運，萬名大學生在中正紀念堂靜坐抗議，提出「解散國民大會」、「廢除臨時條款」、「召開國是會議」、「提出政經改革時間表」等四大訴求。我們當時訴求的對象，正是李登輝前總統。曾經，李前總統與廣場學生是對話的兩方。然而，在歷史的關鍵時刻，他做了正確的決定，李前總統接受了民意的呼喚，啟動動台灣民主化的巨輪。當時，李前總統的改革承諾，身為決策小組成員，我也不敢完全相信。不過，時間證明，李前總統憑藉著高超的政治手腕、過人的耐心與意志力，變革了黨國一體的國民黨政權，漸次鑿碎威權政治的巨石，鋪成民主台灣之路。有人曾將李前總統比喻為摩西，帶領人民跨越紅海，走上民主自由的大道。如今，李前總統已回到主的懷抱，那條未盡的台灣之路，我們會繼續走下去。