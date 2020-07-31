恩怨糾纏20年　宋楚瑜泛淚哽咽憶老長官李登輝

台灣前總統李登輝昨（30）晚病逝，享耆壽98歲，震撼國內外政壇，曾被外界形容兩人情同父子的親民黨主席宋楚瑜，雙方於1999年決裂，最後也因泛藍分裂讓國民黨江山瓦解，兩人互動一直備受關注。宋楚瑜今日下午前往懷遠堂悼念後接受媒體訪問時表示「李總統是栽培過我的長官」，期間一度哽咽說自己沒有忘記李總統對他的囑咐要「一步一腳印為鄉親服務」，也非常感念李給自己這個機會為台灣百姓做事。宋楚瑜表示，昨天晚上聽到這個消息心裡面感到很難過，也特別請李夫人和家屬節哀，而今天趕赴台北榮總，特地來向過去栽培過我的長官表達哀悼之意。宋楚瑜說，他在李總統擔任國民黨主席期間，任命為秘書長，他全力地在李總統指導下，推動台灣民主憲政改革，同時也被授權全力負責黨外各階層溝通，協助召開國是會議，透過朝野共識達成深耕民主發展的基石、完成不流血的革命，終結萬年國會、終結動員戡亂時期條款。期間，宋楚瑜還拿出一本自己在去年3月出版的《從威權邁向開放民主》著作，指出裡面完整紀錄李前總統親筆寫下的文件、訂下的基本方向和原則。他非常感念過去李曾讓他去台灣省政府服務、要他好好去服務，甚至哽咽表示永遠記得李總統的囑咐「一步一腳印為鄉親服務」，他很珍惜這個機會、感謝李登輝讓他能為台灣老百姓好好做事情。隨著時代演變，兩人之間的恩怨情仇也跟著浮上檯面，決裂超過20年，媒體追問是否留有遺憾？宋楚瑜表示，與李登輝後來有很多次的見面，2010年有到他府上說了很多，包括像是共同追求台灣民主的價值、一起打拚從威權轉型民主，以及一起直接走入基層，亦有代表他到了美國把親筆信拿給老布希總統等等，很多事情只要做就不用多講，他也非常感謝李總統授命他做了許多任務，感念他的信任、讓他有歷練機會。不過當媒體追問曾因「凍省」與李登輝決裂一事，是否已在會面時一笑泯恩仇？宋楚瑜未正面回答，僅表示謝謝後就轉身離去。