政見會申論　陳其邁砲轟韓市府把「高雄從進步變成退步」

▲高雄市長補選候選人陳其邁在公辦電視政見發表會上砲火猛烈，直指為什麼高雄人必須要投三次票？因為這兩年來，高雄不但沒有發大財，反而變得更糟。（圖／高雄市選委會提供）

高雄市第3屆市長補選公辦電視政見發表會今（1）日下午兩點半登場，第一階段候選人政見申論部分，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁一開始就砲火猛烈，不斷炮轟韓市府，陳其邁認為，為什麼高雄人必須要投三次票？因為這兩年來，高雄沒有發大財，也沒有變好，反而變得更糟！陳其邁說，從高雄幾個重要的城市指標來看，「營利事業銷售額」過去好幾年都是逐年成長，但去年韓市長上台卻減少了1246億元；「青年失業率」過去好幾年都是逐年降低，韓市長上任後從107年平均是9.2%，但去年卻提高為11.3%，今年上半年再增加為12.7%；「促參招商」過去每年都是幾百億的成績，連續四年拿下財政部「招商卓越獎」，但韓市長上台卻從數百億掉到76億，連過去的零頭都不到！「市政空轉了兩年，市民也痛苦了兩年」，不僅是市長施政滿意度長期墊底，高雄也從進步變成退步的城市，陳其邁說他對這樣的高雄感到憂心，高雄必須重新啟動，這是新市長的責任。陳其邁強調，延續過去在行政院防疫國家隊的經驗，提出「產業轉型優先」，「就業機會優先」，「交通建設優先」，「空污防治優先」等四大優先，具體來看，橋頭科學園區，串聯未來台南、高雄的科技走廊，引進「高階製造」與「先進製程」，來帶動「產業多元化發展」、「產業升級」以及「產業空間重新佈局」。陳其邁也提到，過去擔任代理市長時，打破高雄港的圍籬，如果他擔任市長，會大力發展亞洲新灣區，引進推動包括會展、郵輪、文創、數位等新興產業在這裡蓬勃發展，未來產業的發展、結構轉型也將會帶來大量的就業機會，陳其邁並主張輕軌應該立刻動工，捷運黃線和紅線延伸線也要同步趕工，加速建構大高雄的捷運路網。關於高雄財政的問題，陳其邁則認為，吳益政議員知道是結構性的問題，他找對了問題，卻找錯了對象和原因，陳其邁直指，818億的欠款是國民黨跟吳敦義造成的，是國民黨欠高雄，不是民進黨。陳其邁指出，蔡英文總統就任後，積極解決南北差距平衡，從2017年開始四年來補助高雄達1759億；而財劃法修法的問題，就出在台北市長柯文哲願不願意讓出財源，吳議員應該跟柯市長好好的談，民進黨二次執政對高雄照顧有增無減，未來若擔任高雄市長，會嚴守財政紀律，積極開源節流，利用兩年時間拼四年，讓高雄市政大步邁進，這是新市長該達成的目標。