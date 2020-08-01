對高雄的愛戀　陳其邁：8月15日一定會有一個結果

蔡英文社群之夜ft.陳其邁人蔘大邁進今（1）晚前進高雄展覽館，陳其邁在談話之前再一次請請現場民眾一起，再次向李登輝前總統、台灣的民主先生，致上最高的敬意，最後陳其邁業向高雄告白：「高雄我永遠愛你！這是我堅定的承諾，我會用我的生命永遠守護著你，我會用我的認真打拼，永遠永遠為高雄努力，守護高雄」。陳其邁指出，記得在他大六的時候參加野百合學運，是台灣民主跟威權的分水嶺，李前總統當時選擇跟年輕人站在一起，選擇跟台灣主流社會的改革力量站在一起，所以我們台灣走上一條中國截然不同的道路而且愈走愈遠。2020年我們同樣面對中國的威脅和挑戰，但小英總統和所有的年輕、台灣人，我們共同守護我們自由自在，生活在一起的民主台灣，在這意義上，相信大家跟民主先生李登輝總統一樣，如果蔡英文總統是台灣隊的隊長，我相信李前總統絕對是我們台灣永遠的指揮官，相信我們也會跟李前總統一樣，接下守護台灣的任務，不斷邁進，直到我們生命終結的那刻。陳其邁說：「前幾天有一個朋友告訴我，陳其邁參選高雄市長就像一場苦戀，心愛的人選擇了別人，我卻傻傻的守護著你，在行政院擔任副院長的工作，只要高雄刮風下雨，我的心總是放不下來，我總是回到高雄的時候，即便是晚上11、12點，在林園、大寮、永安、仁武，我要把市民的安全顧好，所以我總是解決了問題才放心回到台北。這是我對故鄉的眷戀，所以有人常常問我你為什麼常常回去高雄，我想從來沒有講出口的是，因為高雄是我一生眷戀的地方」。陳其邁強調，守護台灣的責任不僅是蔡英文總統，即便是一個平凡的百姓，這是沒辦法迴避的責任，在行政院很忙，不管是防疫國家隊，不管是推動台灣經濟轉型，不管是為了投資台灣，讓更多產業、台商回台投資，碰到的各種困難，他跟蔡英文總統、蘇貞昌院長一項一項檢討過去輸的原因、敗選的原因，即便國民黨常常嘲笑是敗選者聯盟，仍是低著頭努力做。講到激動處，陳其邁含著淚表示：「對我來講，台灣是我的國家，高雄是我的故鄉，常常有人問我高雄對你的意義是什麼，高雄是我一生的選擇。一路走來，高雄像極了愛情，我會用我的一生守護高雄」。陳其邁沉重說到，8月15日他對高雄的愛戀，一定會有一個結果，但是不管結果如何，高雄都是一生用生命守護的地方，拜託大家，假如大家的看法跟他一樣，高雄對你的意義跟我一樣，都是我們禍福與共生死相依的地方，一定要出來投票，讓我們高雄人用選票守護我們一生摯愛的家鄉，守護高雄，守護我們一生摯愛的地方，也要拜託大家，讓我們摯愛的大港再次揚起希望的歌聲，讓大港恢復往日的光榮，讓高雄人可以驕傲的大聲講我們是高雄人。