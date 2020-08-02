馬英九說李登輝確立一中意涵　鄭文燦批：扭曲、不厚道

▲監察院長陳菊（左二）2日至北賓追思處所悼念前總統李登輝。（圖／記者陳明安攝）

前總統李登輝於7月30日病逝於台北榮民總醫院，總統府自8月1日起至16日止，於台北賓館設置處所供民眾追思李登輝。前總統馬英九昨（1）日則在臉書發文表示是李登輝確立一中涵義、為九二共識奠基礎，為兩岸和平作出貢獻；桃園市長鄭文燦今（2）日到北賓追思時，則批評馬英九扭曲李登輝意志的做法「不厚道」。馬英九指出，1992年8月1日，李登輝在台北賓館斜對面總統府主持國統會第8次全體委員會議，確立「一中涵義」決議，也為同年11月16日兩岸海基會與海協會達成「一中各表」的「九二共識」奠定基礎，他在兩岸關係上留下的重要政績，對兩岸和平往來的貢獻，沒有人能夠否認。對此，鄭文燦今日至北賓追思李登輝時表示，李登輝走過民主化困難的階段，對北京政府宣稱的一中保持距離，因為他知道台灣民主化真正的動力是來自於「台灣認同」，這也是李登輝留下的政治資產，而馬英九用片段資訊扭曲李登輝的意志，是不恰當、不厚道的行為，在這個時間點上，身為台灣人應該要更團結、彼此珍惜。此外，監察院長陳菊在北賓追思後接受媒體訪問時則說，她跟李登輝很早就認識，讓她最感動且印象深刻的是，李登輝對小林村一事非常牽掛，即便已經高齡90歲，但仍親自與幕僚一起到小林村紀念公園的現場；李登輝也對高雄市政做了很多指導，現在李登輝不在了，不過希望他化作千風、守護台灣。