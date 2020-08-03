「升官發財，請走別路！」蔡英文：執政不是為自己利益

檢調單位31日搜索立院立委辦公室，查出6名前任與現任立委涉嫌索賄，其中立委蘇震清被查出涉嫌收賄2000萬。蘇震清的叔叔、總統府蘇嘉全秘書長昨（2）日因個人因素主動向蔡英文總統請辭，蔡英文表示尊重並准予辭職。蔡英文今（3）日下午舉行記者會，宣佈由前國安會秘書長、現任海基會董事長李大維接任總統府秘書長。蔡英文更引用陸軍官校校訓，重申民進黨執政是讓台灣更好，不是為了個人利益。

蔡英文在介紹李大維時表示，過去四年多來，李大維秘書長從外交部、國安會、海基會，一直到現在出任總統府秘書長，都是我在國家政務上，重要的工作夥伴。這一次邀請他出任總統府秘書長，主要是要借重他在國際事務，以及豐富的政務經驗。特別是當全球疫情依然蔓延、地緣政治和經貿結構快速變動的此刻，李秘書長將可以協助我，還有我們政府團隊，對這些挑戰，做最好的因應。蔡英文指出，秘書長上任後的第一項工作，就是李前總統的治喪事宜。今天上午，我已經指派賴清德副總統等32位代表，擔任治喪大員，名單包括主責治喪事宜的政府代表，以及李前總統的故舊、部屬，和朝野各政黨及民間領袖。蔡英文表示，為表慎重，未來的治喪大員會議，將由賴清德副總統主持，而李秘書長將負責許多協調聯繫的工作，也將領導工作團隊，處理各項治喪事宜。蘇嘉全秘書長向蔡英文遞出辭呈，蔡英文表示，蘇嘉全跟她說，這一段時間很多針對他而來的批評，對執政團隊造成影響，他很過意不去。蘇嘉全說，「清白是他的第二生命」，因此他決定以辭職證明自己的清白。蔡英文尊重他的決定，也能夠理解他以辭職明志的決心。有關這次公司法修法，相信大家也已經看到結果。即使有少數有心人企圖運作，也無法扭曲最後的法案。蔡英文強調，這次有部分立委涉案，我們希望司法單位勿枉勿縱，但我也要提醒所有執政團隊的同仁，在還沒執政前我就說過，我今天要再講一次，「升官發財，請走別路」。我們執政的目標，不是為了自己的利益，而是為了讓台灣更好。法律是道德的最後底線，執政團隊的成員如果違法，當然要受到法律的制裁。但就算沒有違法，並不代表不會影響社會觀感，不會傷害人民對政治的信任。蔡英文最後再一次謝謝李大維臨危受命，我相信在他的襄助下，府務可以無縫接軌，順利運作，國政也不會有任何耽誤。