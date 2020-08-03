升官發財請走別路！ 蔡英文引用黃埔精神宣示黨內反貪

民進黨立委蘇震清涉嫌收賄2000萬遭到檢調搜索、聲押。蘇震清的叔叔、總統府蘇嘉全秘書長昨（2）日因個人因素主動向蔡英文總統請辭，蔡英文表示尊重並准予辭職。蔡英文今（3）日下午舉行記者會，宣佈由前國安會秘書長李大維接任總統府秘書長。針對立委涉貪，蔡英文則引用陸軍官校校訓，強調執政不是為了個人利益，而是為了讓台灣更好。

蔡英文說，「升官發財，請走別路」這句話其實源自陸軍官校黃埔精神。根據陸軍官校校史記載，1911年辛亥革命成功後，中國仍分崩五裂，孫中山於是命令蔣中正前往俄國考察，蔣中正回國後於1923年在廣州黃埔成立陸軍軍官學校，作為革命武裝力量。

孫中山任命蔣中正為黃埔軍校首任校長，並親頒「親愛精誠」校訓暨開學訓詞 (後為國歌歌詞 )勗勉師生，因應時局變化，陸軍官校三度遷校，1949年搬到高雄鳳山，並於1954年改制為四年大學教育，為國軍培育文武幹部28萬餘人。

根據陸官官校史指出，建校初期以500支步槍為基礎，憑藉「不貪財，不怕死，愛國家，愛百姓」之高尚志節， 抱「貪生怕死莫入此門，升官發財請走他路」之精神，為國家興亡而捨生取義完成北伐使命。「貪生怕死莫入此門，升官發財請走他路」這句話後來也成為高掛在陸軍官校校門口勉勵新生的對聯，也被收錄在校史館中，這句精神訓勉反而比校訓「親愛精誠」更廣為人知。

陸軍表示，「貪生怕死莫入此門，升官發財請走他路」這幅對聯是

2016年6月16日，蔡英文就任總統後參加「黃埔建軍92週年校慶」，這是她上任後第一次參加陸官校慶，以「貪生怕死莫入此門，升官發財請走他路」勉勵官校學生，堅持軍人的榮譽與尊嚴。

「貪生怕死莫入此門，升官發財請走他路」，強調組政黨也是「貪生怕死莫進來」。不過，最後郭台銘並未組織政黨，而是推出不分區立委候選人，代表親民黨與民眾黨參選。

民國13年（1924年）6月16日黃埔一期開學典禮當天校門前搭建之彩門上所懸掛。除了蔡英文外，鴻海集團創辦人也曾引用過這段黃埔精神對聯。去年12月，郭台銘退出總統大選，外界詢問郭台銘是否會另組政黨，郭台銘回覆