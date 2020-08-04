立委爆收賄修公司法　蔡壁如：關鍵在於選舉經費過高！

台北地檢署近日偵辦多名立法委員集體收賄，包括國民黨立委陳超明、廖國棟、無黨籍趙正宇、民進黨蘇震清、前立委陳唐山、時代力量黨主席徐永明等跨黨派前現任立委涉案，總統府秘書長蘇嘉全2日更因此請辭下台。對此民眾黨不分區立委蔡壁如有感而發，在臉書上PO文表示，貪污收賄背後存在制度性問題，「關鍵的問題在於選舉經費過高」。蔡壁如在臉書上發文表示，當今天的選舉變成軍備競賽，每個候選人都要花大錢才有機會當選時，難怪政治人物在當選後很難不去想投資報酬率的計算。「我在高雄輔選的日子裡，常在思考台灣民主制度的難題，我認為制度性問題應該要有制度性的解方。」蔡壁如說，在擁有成熟的民主制度的歐洲，就提出了兩個與台灣不同的選舉經費制度。「第一，歐洲許多國家存在“公費選舉制度”。」蔡壁如表示，在公費選舉制度下，法律將規定候選人競選經費之最高額，若競選經費超過最高額之上限，則當選無效。台灣現行制度下也有競選經費最高額限制，但是超過最高額的唯一懲罰僅僅是超過的部分不得在申報所得稅，列入列舉扣除額。而第二個方向，就是政府事前提供公費給候選人，供其進行競選活動。有不少歐洲國家都採取此制度。「台灣也有選票補助款，但是台灣的補助款是候選人當選後，直接依得票率進入當選人的戶頭。」蔡壁如說，「由於選後才給錢，這一大筆錢不會用來選舉，因此導致許多政治人物都會成立私人基金會來處理這筆錢」。蔡壁如表示，在北歐國家很少聽到有候選人在競選的時候強調：“選上後一定會盡忠職守、政治清廉。”，因為這種話空口無憑。成熟民主國家的競選核心不在於“人”，不是競選人的貓多可愛或是文宣海報多吸睛，而是在於“政策討論”。在這些北歐國家，你很少在路上看到巨大看板，或是電視上看到瘋狂播放競選人的名字，公費選舉經費不會允許候選人做這些事。但是你一定會在各個市鎮的廣場上看到政黨小屋，讓選民直接走進去跟政黨的代表對話。