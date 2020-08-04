快訊／立院收賄裁定出爐！廖國棟與辦公室主任遭羈押禁見

台北地檢署日前查出6名前任與現任立委捲入SOGO經營權之爭，前太流負責人李恆隆涉嫌行賄蘇震清、廖國棟、陳超明、陳唐山、徐永明等人，而趙正宇則被控護航殯葬業者。台北地方法院今（4）日下午裁定，其中民進黨籍立委蘇震清涉嫌收賄2000萬元，與其辦公室主任余學洋羈押禁見；而國民黨籍立委廖國棟涉嫌收賄800萬，他的辦公室主任丁復華同樣遭羈押禁見。