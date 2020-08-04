快訊／李恆隆涉行賄立委　與白手套郭克銘雙雙遭羈押禁見

▲太流建設董事長李恆隆涉嫌收賄立委，台北地方法院今（4）日下午裁定李恆隆及白手套郭克銘羈押禁見。（圖／NOWnews資料照，記者賴志昶攝）

台北地檢署日前查出6名前任與現任立委捲入SOGO經營權之爭，根據調查，太流建設董事長李恆隆為推動《公司法》第9條，以取得SOGO經營權，透過「是知管理顧問公司」負責人郭克銘，向前、後任立委蘇震清、廖國棟、陳超明、徐永明、陳唐山等5人行賄，希望能關說推動修法。台北地方法院今（4）日下午裁定李恆隆及郭克銘羈押禁見。





而涉案的3名立委蘇震清、廖國棟、陳超明以及蘇震清辦公室主任余學洋與廖國棟辦公室主任丁復華也同樣遭法官裁定羈押禁見，另徐永明以80萬元交保。



