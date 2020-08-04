巷仔內／想澄清吏治反貪腐　小英眼光該盯緊身邊人

今天國內政壇最大的新聞，就是跨黨派立委涉收賄案，包括民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳朝明，今天都遭北院裁定收押禁見。但對目前執政的民進黨來說，蘇震清只是個案嗎？自2000年第一次政黨輪替以來，20年之間，台灣歷經了三任總統，包括民進黨籍的陳水扁、國民黨籍的馬英九，以及民進黨籍的蔡英文。但有一件事情是相同的，就是在總統的第二任期，總要冒出幾件貪汙腐敗的事件。其實，這樣的事情或許可以追溯到2000年10月爆發的中央廣播電台董事長朱婉清侵吞公款案。2000年政黨輪替後，時任中央廣播電台董事長的朱婉清遭爆侵吞中央廣播電台「遷建購機準備金」新台幣1600萬元，同年底交保後，攜子潛逃美國，直到2016年才因追訴權時效到期，悄悄回台。朱婉清案雖然是在陳水扁擔任總統任內爆發，但任命朱為央廣董事長，卻是李登輝總統任內的事情。到了2006年，陳水扁爆發了國務機要費案，引起紅衫軍倒扁行動，卸任後，包括國務機要費案、海外洗錢案、辜仲諒賄賂案、龍潭購地弊案、南港展覽館案、陳敏薰買官案、二次金改案等，都讓陳水扁身陷囹圄，直到現在還落個「保外就醫」的身分。2008年二次政黨輪替，由國民黨籍的馬英九執政，到了第二任期，旋即爆發時任行政院祕書長的林益世索賄案，最終林益世獲判有期徒刑7年4個月。到了2013年，再度爆發時任台北市議員的賴素如台北雙子星索賄案，最終賴也遭判有期徒刑10年。在有前例可循的情況下，如今爆發了立法委員蘇震清收賄案，再加上一銀董事長廖燦昌護航遠航董事長張綱維超貸案，應該也不會太令人感到震驚或意外。總統蔡英文在7月19日民進黨全代會上才說：「社會上有些人，用『全面執政必定腐化』寫劇本，對民進黨的未來大做文章。她期許黨員們用行動來證明，這個劇本不會成真。」但蘇震清案，也被外界解讀為狠狠打了蔡英文一個耳光。其實蔡英文的人格特質和前總統馬英九有點像，都屬於那種「不沾鍋」或自我要求甚高的人。或許蔡英文會覺得很冤枉，她很努力希望帶領民進黨為台灣做點事情，但蔡英文所重用的人，以及民進黨內部的成員，卻不見得都是這麼想的。就拿前面提到的一銀董事長廖燦昌來說，2017年他擔任合庫董事長時，就因為涉及慶富案下台，但不到一年半，就獲行政院長蘇貞昌任命，擔任第一金控與第一銀行董事長。這點，蔡英文看不到嗎？再說，2019年才因為國安特勤私菸案，被總統府以管理督導缺失記一大過的總統府侍衛室主任陳敏華上校，2020年6月就晉升少將，引起國內輿論的一陣撻伐。這，蔡英文又看不到嗎？日前，民進黨前祕書長羅文嘉在接受媒體專訪時曾表示，他在接任之前，就曾有人告訴他「現在的民進黨不一樣了」。而等他真正卸任之後，他則是說：「當年那個在街頭衝撞、充滿理念的民進黨，如今已成世俗化政黨。」說好聽的是「世俗」，但野百合學運出身的羅文嘉，在那句話裡，其實有著更多的無奈與心冷。唐太宗時的名臣魏徵曾說：「兼聽則明，偏信則暗。」蔡英文如果真的想「整頓吏治」，那麼，就從身邊的人、身邊的事開始吧。