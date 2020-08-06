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為何美衛生部長訪台免隔離？知情者曝「內幕」：全靠互信

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-06 13:56:11

▲美國衛生部長Alex Azar將在近日率團訪台灣並與總統蔡英文會面，這是台美斷交後訪台最高層級的美國官員。（圖／擷取自@SecAzar Secretary Alex Azar twitter）
▲美國衛生部長Alex Azar將在近日率團訪台灣並與總統蔡英文會面，這是台美斷交後訪台最高層級的美國官員。（圖／擷取自@SecAzar Secretary Alex Azar twitter）
台美關係再度突破！美國衛生部長阿札爾(Alex Azar)將於近日訪台，不過可免除14天的隔離檢疫卻引發民眾疑慮。對此，就以一位在美國公部門工作的網友揭開「互信內幕」。

一位正在美國公部門工作的網友，上網揭露此次訪問的背後內幕，「在疫情尚未穩定下，國際訪問團確實有很大的風險，無論是對盟國，或是美國本身。為了降低風險，美國官方行程，在出發前會在美國本土隔離兩週；回來以後，也會在美國本土隔離兩週。 並且出發前會全員檢疫；回來後也會全員檢疫，相關資料都會提供給被訪問國。美國人其實也很怕，會盡力避免把病毒帶去盟國或是帶回本土」。

▲（圖／翻攝PTT）
▲原PO也曬出自己持有的「美國公務護照」（右）增加可信度。（圖／翻攝PTT）
針對不少人質疑的「外交豁免」特權，原PO也解釋，「都是在建立在彼此的『互信』上頭。台灣政府之所以給予美方特權，是因為相信美國不會派出染疾的代表團；美國政府之所以派團去，也是相信團員們不會在台灣染疫」。

原PO也曬出自己持有的「美國公務護照」增加可信度，美國護照大致分為「一般護照、公務護照、外交護照」，其中公務護照主要是發給被派到海外的政府官員及其眷屬，公務護照跟外交護照最大的差異就是，多數公務護照持有者都是短期出差，且所屬機構並非外交體系。

▲（圖／翻攝PTT）
▲針對網友們的相關疑慮，該知情人一一解釋。（圖／翻攝PTT）
事實上，中央流行疫情指揮官陳時中昨（5）日就已經強調，這次外交屬特殊情況，不代表防疫可以鬆懈，此為首次「外交豁免泡泡」，訪問團需先提供新冠肺炎檢驗陰性報告、抵達後也會在台灣再檢驗，除了停留時間短之外，全程也只能團進團出，也必須確保其與社區隔離。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

訪台 隔離 美國 外交豁免 新冠肺炎

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