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「留下比離開更艱難」　黃捷決定留在時力

記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-08-06 15:23:40

▲時代力量高雄市議員黃捷今發文表示決定留在時代力量。(圖/記者鄭婷襄攝)
▲時代力量高雄市議員黃捷今發文表示決定留在時代力量。(圖/記者鄭婷襄攝)

時代力量前黨主席徐永明涉貪案，徐在昨天下午申請退黨，隨後同黨台北市議員林穎孟、黃郁芬也因建言遭黨內刻意忽略、放話攻擊，宣布退黨，高雄市議員黃捷今（6）日在臉書聲明表示決定留在時代力量，但願時力能夠同舟共濟，倘若真的有一天真的放手了，那也是努力過後無愧於心的灑脫。

時力爆發退黨潮，同黨高雄市議員黃捷也被問到是否跟進，黃捷今天在臉書發文表態「決定留下」，並表示「這個決定一點都不輕鬆，甚至無法獲得多數人的諒解，但請最後一次，當我的後盾，讓我在時代力量裡能繼續有勇氣，發表不同的聲音」、「我更無意討戰，只想堅定的承擔起時代力量對於台灣政治的責任，倘若真的有一天真的放手了，那也是努力過後無愧於心的灑脫」。

黃捷指出，時代力量變成這樣誰也不樂見，台灣需要的是一個能夠取代國民黨、成為有監督能力的本土派在野黨，只可惜時代力量因為內部問題，讓很多人曾經注入的希望碎成了滿地的失望，她也一樣悲憤且不甘，明明夥伴價值理念都相近、政策論述紮實，為何卻把一個個有民意基礎的戰友趕跑了，還沾沾自喜，黃捷認為「我們贏在政策理想，卻敗在政治性格上」。

黃捷坦言，黨內的問題一向是人，不是路線也不是價值差異，小圈圈一直都在，無論是活動的邀請、權力資源的分配，抑或是針對事情的處理方式，常是對人不對事，遑論程序正義，黨內確實沒有派系，因為只能有一個派，不容許有第二種聲音，非我即敵，信任圈太小的結果，也就是大家看到的放話文化、內鬥，甚至開個會都嗆聲要簽本票的荒唐。

黃捷表示，很多人說她是昶派，但她在被貼標籤被排擠之前，甚至不認識林昶佐，林昶佐也是無緣無故「被」多接收了一位不認識的弟子，我們每每聊及此事都會大笑，感謝那些搞排擠的人促成我們的相識，也多了一位好朋友，理想再孤傲清高，也不能孤立無援。

黃捷說，她理解戰友們離開的決定，儘管接下來她可能更是黨內孤鳥，但現在的她還是想再做點什麼，想證明當初承載台灣人滿滿期許的政黨，還是有人拼命地撐住初衷，這時候點出黨內的問題，不是要鬥爭，而是誠實的讓大家知道，時代力量確實需要改革。

關鍵字

退黨潮 徐永明 黃捷 時代力量 立委涉貪案

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