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影／高雄市長補選黃金週　六綠營縣市長推薦陳其邁

記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-08-08 12:34:33update2020-08-08 13:46:08

▲高雄市長補選黃金週，六個民進黨縣市長推薦民進黨候選人陳其邁（中），左起分別為基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、陳其邁、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長潘孟安、台南市長黃偉哲。（圖／擷取自民進黨Youtube）
▲高雄市長補選黃金週，六個民進黨縣市長推薦民進黨候選人陳其邁（中），左起分別為基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、陳其邁、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長潘孟安、台南市長黃偉哲。（圖／擷取自民進黨Youtube）
高雄市長補選黃金週，民進黨今（8）日推出「815市長選其邁」宣傳影片，6個民進黨執政縣市長包括基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安等人，共同推薦民進黨高雄市長候選人陳其邁，肯定陳其邁的從政表現，希望為8月15日高雄市長補選投票催出高投票率。

民進黨發言人廖泰翔指出，這支影片的拍攝，是利用民進黨舉行全代會當天，各地縣市長前往參與時，分別保留時間拍攝。每一位縣市長聽到要幫陳其邁拍攝影片，都一口答應並配合時間安排，展現民進黨全黨上下團結拚高雄補選的精神。由於平常公忙，難得可以在拍攝現場碰面，每位縣市長也都留下了難得的鏡頭，這些在花絮影片中都可以一睹為快。

 

廖泰翔表示，透過影片的剪輯，縣市長強調要當一個合格的市長不僅要誠懇、貼近民意，還要熟悉縣市業務、洞見城市的問題，並且要對城市有整體規劃，才有辦法解決鄉親在生活上的需求。

此外，6位縣市長各自談起對陳其邁的看法，有人認為陳其邁過去給人的感覺比較理性、有點酷，但私底下卻是一位冷面笑匠，同時也是一位「暖男」，並有著在面對挫折後，還是能夠站起來的性格特質。

廖泰翔表示，高雄市在民進黨執政後，有了第一次的蛻變，翻轉了南北差距。從過去傳統的工業城市變成了海灣城市，高雄所累積的執政經驗，成為各縣市學習的對象。

廖泰翔強調，為了城市發展，呼籲高雄市民要讓這份驕傲延續下去，8月15日高雄市長補選投票，一定要支持1號陳其邁，讓陳其邁承擔對故鄉的使命，做好高雄市長這份職務，用兩年拚四年，把高雄拚起來。

關鍵字

潘孟安 陳其邁 林智堅 民進黨 林右昌 翁章梁 補選 黃金週 鄭文燦 黃偉哲 高雄市長

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