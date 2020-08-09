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政治
直播／超級星期天不缺席 四縣市首長與賴清德共挺陳其邁
記者陳問荷/高雄報導
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2020-08-09 16:30:00
▲民進黨高雄市長補選候選人陳其邁陣營把握選前最後星期天，民進黨四縣市首長及賴清德都來助陣。（圖／陳其邁競選總部提供）
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今（9）是選前最後一個超級星期天，高雄市長補選選情也進入白熱化階段，民進黨四縣市首長林右昌、鄭文燦、林智堅和翁章梁都現身為陳其邁加油，副總統賴清德也將到場，現場氣氛激動熱烈。
關鍵字
會做事連線
陳其邁
賴清德
高雄
超級星期天
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