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直播／超級星期天不缺席　四縣市首長與賴清德共挺陳其邁

記者陳問荷/高雄報導
calendar_today2020-08-09 16:30:00

▲民進黨高雄市長補選候選人陳其邁陣營把握選前最後星期天，民進黨四縣市首長及賴清德都來助陣。（圖／陳其邁競選總部提供）
▲民進黨高雄市長補選候選人陳其邁陣營把握選前最後星期天，民進黨四縣市首長及賴清德都來助陣。（圖／陳其邁競選總部提供）
今（9）是選前最後一個超級星期天，高雄市長補選選情也進入白熱化階段，民進黨四縣市首長林右昌、鄭文燦、林智堅和翁章梁都現身為陳其邁加油，副總統賴清德也將到場，現場氣氛激動熱烈。

 

關鍵字

會做事連線 陳其邁 賴清德 高雄 超級星期天

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