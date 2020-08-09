微旅行誤註記出國看診被拒　移民署：已全數更正旅客資料

新冠肺炎全球蔓延，各國封鎖邊境圍堵病毒擴散。為搶國旅商機，包含中華航空、長榮航空、台灣虎航、星宇航空等4家國籍航空公司都推出「偽出國」微旅行體驗行程。不過，卻傳出參加「偽出國」民眾

就醫時卻被發現健保卡遭註記出國紀錄，導致遭拒絕看病。移民署今（9）日表示，

一名旅客昨（8）日參加長榮航空偽出國活動。不料，晚上返家後就醫，發現健保卡遭註記「 109/08/08 由以色列入境」，被列為居家建議個案，撥打1922專線也無法解決，加上他還具有醫護人員身份，擔心權益會受損，相當緊張。健保署證實，共有91人遭誤植資料，移民署已提供名單，會將其註記消除，民眾就醫權益不會受到影響。