微旅行誤註記出國看診被拒　移民署：已全數更正旅客資料

一名旅客昨（8）日參加長榮航空偽出國活動。不料，晚上返家後就醫，發現健保卡遭註記「 109/08/08 由以色列入境」，被列為居家建議個案，撥打1922專線也無法解決，加上他還具有醫護人員身份，擔心權益會受損，相當緊張。健保署證實，共有91人遭誤植資料，移民署已提供名單，會將其註記消除，民眾就醫權益不會受到影響。
對此，移民署表示，發現該情形已於第一時間(8日晚間10時許)即聯繫健保署檢查相關旅客資料並刪除註記，所有旅客紀錄均已完成更正。有關旅客參加航空公司「微旅行」類出國專案航班，下機後赴診所就診，被誤為有出國紀錄而無法就診，移民署檢查發現部分旅客資料因傳送資料作業時間差致傳送健保署資料有誤。
移民署指出，本次主要是相關機關資料傳送流程造成，移民署對此表示會再檢討相關程序，確保不再發生類似情形。移民署配合防疫，每日數次提供資料給相關機關，作業項目繁雜，在第一時間即啟動聯繫機制刪除旅客出國註記，避免旅客權益受損。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。