外賓專機來台免隔離　洪秀柱批：疫情嚴峻來台能做什麼？

洪秀柱於臉書上發文表示，國人從境外回台，需要隔離14日以確保沒有傳染的疑慮，然而美國現在是全世界確診人數最高的國家，確診人數已經近五百萬人，連白宮國家安全顧問歐布萊恩都確診，但在這麼嚴峻的情勢下，為何美國衛生部長阿爾薩來台無需隔離？
洪秀柱說，身為中華民國的一份子，「有朋自遠方來」本是值得開心的事，也應該歡迎阿爾薩部長來到台灣，但入境免居家隔離政策引起許多國人的不安與憤怒。
洪秀柱提出質疑，希望有關單位可以好好講清楚美方官員入境的目的到底是什麼？他來台灣能做什麼？若這都無法說清楚，讓人怎麼支持？民眾的質疑並非無的放矢。同時，最近以來，川普政府因為進入大選的最後階段，選情不利，所以連續出現了一些令人匪夷所思的政策，不僅和大陸搞得不可開交，還把台灣的未來也捲進這一泥塘漩渦中。
洪秀柱還指出，美國的聯邦眾議院所謂的「中國工作小組」主席麥考爾，對川普政府的台灣政策給了一個注腳：「對中國的最嚴厲懲罰，就是承認台灣獨立」。這是開什麼玩笑？我們的前途、兩岸的未來是給美國政客拿來做工具用的嗎？如果川普政府對未來的兩岸、亞太的穩定還存有善心，應該有的做法是規勸民進黨政府，不要再在兩岸議題上做一些無意義的挑釁動作。
另外，洪秀柱還說，除了美國衛生部長搭專機來台免隔離外，日本前首相也在同日率團來訪弔唁前總統李登輝，但是在台灣已有學籍的陸生，卻無法回到學校完成學業，在台灣有親人的「小明們」也無法回台灣與家人團聚，從境外生返台就學的政策反覆，就足以得知民進黨政府甘願扮演美國的棋子，完全不顧民眾的權益，稍有良知的台灣人，都無法認同這樣的差別待遇，也無法接受中央疫情指揮中心的雙重標準。
不過因艾薩爾部長此行既成定局，洪秀柱進一步說，未來疫情的控管交流上，尚不知雙方將如何處理，但我們仍希望美國方面能夠為台海的穩定貢獻一份心力，不要為了年底將至的選舉，將台灣的安全與台海穩定當作「可割可棄」的祭品。
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