斷交後層級最高官員訪台　雷根號航艦巡弋東海防中國蠢動

中國北京大學海洋研究院海洋戰略中心主導的「南海戰略態勢感知計畫」（ SCSPI ）指出，美國海軍雷根號航艦和安提坦號巡洋艦（ USS Antietam ） 8 日在日本南方的東海航行，並特別提及美國高層訪問台灣。
外界認為，由於美國衛生部長阿薩爾訪台，這是1979年中華民國與美國斷交後，訪台最高層級美國官員，美中關係近來持續緊張，阿薩爾此行恐會加速激怒北京當局，為防止中國大陸蠢動，因此美軍派出核動力航空母艦「雷根號」現身東海巡弋，嚴陣以待。
歷來台海關係緊張時，美軍都曾派出航艦戰鬥群巡弋。美國在兩次飛彈危機都派遣航空母艦前往台海。1995年12月19日，尼米茲號航艦戰鬥群通過台灣海域。1996年3月8日，美國宣布獨立號航艦戰鬥群部署在台灣東北海域。1996年3月11日，美國決定再從波斯灣調派尼米茲號航艦戰鬥群前往台灣東部海域，並與獨立號航艦戰鬥群會合。
美國海軍在西太平洋維持2艘航空母艦戰鬥群部署，關島與日本橫須賀基地各部署一艘。不過，新冠疫情卻一度使美軍在太平洋出現31天的戰力真空，中國大陸「遼寧號」航空母艦編隊更趁隙於4月10日穿越第一島鏈南下西太平洋，實施遠海長航訓練。
羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt CVN-71）3月27日停泊關島基地實施長達2個月隔離防疫，直到5月中才恢復戰備。雷根號航空母艦則是在5月初完成年度維修後，離開日本橫須賀基地，前往南海巡弋。