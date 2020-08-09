斷交後層級最高官員訪台　雷根號航艦巡弋東海防中國蠢動

美國衛生部長阿薩爾（ Alex Azar ）今（ 9 ）日率團搭乘美軍行政專機抵達松山機場，展開為期3天訪問，並將拜會總統蔡英文等政府高層。這是1979年台美斷交後訪台最高層級美國官員，巧合的是，美軍

雷根號（USS Ronald Reagan，CVN-76）也在東海巡弋，外界研判警告中國大陸不要蠢動的意圖明顯。

中國北京大學海洋研究院海洋戰略中心主導的「南海戰略態勢感知計畫」（ SCSPI ）指出，美國海軍雷根號航艦和安提坦號巡洋艦（ USS Antietam ） 8 日在日本南方的東海航行，並特別提及美國高層訪問台灣。

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這是1979年中華民國與美國斷交後，訪台最高層級美國官員，美中關係近來持續緊張，

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美國在兩次飛彈危機都派遣航空母艦前往台海。1995年12月19日，尼米茲號航艦戰鬥群通過台灣海域。1996年3月8日，美國宣布獨立號航艦戰鬥群部署在台灣東北海域。1996年3月11日，美國決定再從波斯灣調派尼米茲號航艦戰鬥群前往台灣東部海域，並與獨立號航艦戰鬥群會合。

（USS Theodore Roosevelt CVN-71）3月27日停泊關島基地實施長達2個月隔離防疫，直到5月中才恢復戰備。