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斷交後層級最高官員訪台　雷根號航艦巡弋東海防中國蠢動

記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-08-09 19:24:03update2020-08-09 19:29:58

▲美國海軍在西太平洋維持2艘航空母艦戰鬥群部署，其中一艘為駐日美軍雷根號航艦。（圖／美國海軍）
▲美國海軍在西太平洋維持2艘航空母艦戰鬥群部署，其中一艘為駐日美軍雷根號航艦。（圖／美國海軍）
美國衛生部長阿薩爾（ Alex Azar ）今（ 9 ）日率團搭乘美軍行政專機抵達松山機場，展開為期3天訪問，並將拜會總統蔡英文等政府高層。這是1979年台美斷交後訪台最高層級美國官員，巧合的是，美軍雷根號（USS Ronald Reagan，CVN-76）也在東海巡弋，外界研判警告中國大陸不要蠢動的意圖明顯。

中國北京大學海洋研究院海洋戰略中心主導的「南海戰略態勢感知計畫」（ SCSPI ）指出，美國海軍雷根號航艦和安提坦號巡洋艦（ USS Antietam ） 8 日在日本南方的東海航行，並特別提及美國高層訪問台灣。

外界認為，由於美國衛生部長阿爾訪台，這是1979年中華民國與美國斷交後，訪台最高層級美國官員，美中關係近來持續緊張，爾此行恐會加速激怒北京當局，為防止中國大陸蠢動，因此美軍派出核動力航空母艦「雷根號」現身東海巡弋，嚴陣以待。

歷來台海關係緊張時，美軍都曾派出航艦戰鬥群巡弋。美國在兩次飛彈危機都派遣航空母艦前往台海。1995年12月19日，尼米茲號航艦戰鬥群通過台灣海域。1996年3月8日，美國宣布獨立號航艦戰鬥群部署在台灣東北海域。1996年3月11日，美國決定再從波斯灣調派尼米茲號航艦戰鬥群前往台灣東部海域，並與獨立號航艦戰鬥群會合。

美國海軍在西太平洋維持2艘航空母艦戰鬥群部署，關島與日本橫須賀基地各部署一艘。不過，新冠疫情卻一度使美軍在太平洋出現31天的戰力真空，中國大陸「遼寧號」航空母艦編隊更趁隙於4月10日穿越第一島鏈南下西太平洋，實施遠海長航訓練。

羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt CVN-71）3月27日停泊關島基地實施長達2個月隔離防疫，直到5月中才恢復戰備。雷根號航空母艦則是在5月初完成年度維修後，離開日本橫須賀基地，前往南海巡弋。

▲美國衛生部長阿爾薩Alex
▲美國衛生部長阿爾薩Alex Azar專機訪問團今（9）日傍晚抵達台灣，預計將停留4天。這是41年來訪台灣最高層級的美國官員。（圖／讀者林幼航提供）
 

 

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雷根號 台海飛彈危機 美軍 衛生部 航艦

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