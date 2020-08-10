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T75K3手槍傳彈匣設計瑕疵？軍方：標準程序使用應無問題

記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-08-10 16:52:38

▲國軍新配發的T75K3手槍。（圖／記者呂炯昌攝, 2019.1.17）
▲國軍新配發的T75K3手槍。（圖／記者呂炯昌攝, 2019.1.17）

國防部在2018年編列3億6862萬多元，分5個年度採購軍備局生產的1萬404把T75K3手槍，海巡署也編列預算採購1132把T75K3手槍。不過，近期傳出「先裝上彈匣，再套槍繩」會發生無法換彈匣的情況，在緊急情況時會成為致命設計。對此，軍方澄清表示，按標準程序使用應不會發生無法換彈匣的問題

近期包括軍事雜誌《全球防衛雜誌》與臉書社團「爆料海巡」，都提及T75K3交付部隊後，基層官兵發現如果將手槍繫上槍繩，用完的彈匣就無法順利拆下。國防部今（10）日對此回應表示，槍繩為T75K3手槍標準配附件，用途主要繫於手槍槍身，於戰術射擊動作或將手槍置於槍套時，避免不慎掉落或遺失。

軍方進一步指出，標準結合程序為先取下彈匣，將槍繩固定於槍繩環後，再結合彈匣，並將槍繩固定於側邊預留孔，按標準程序操作，即不影響彈匣更換。

▲9公厘口徑T75K3手槍。（圖／記者呂炯昌攝,
▲軍方指出，T75K3手槍彈匣底板後端，與握把之間保有一定空隙，可以容納槍繩。（圖／記者呂炯昌攝,）
 

國造最強手槍

俗稱「45手槍」的Ｍ1911手槍服役超過一甲子，部分還是美軍二戰時期使用過的軍援，在國軍部隊中因零件磨損嚴重，多數早已無法正常射擊。國防部因而在2018年編列3億6862萬多元預算，以軍備局205廠研製的T75K3手槍汰換。

軍備局研發T75K3手槍時，參考各國主流槍枝性能與規格進行研改，研改項目包含可讀式彈夾、擊錘簧、緩衝套筒總成、保險、滑蓋、板機、彈匣扣、裝拆銷、機箱、槍管與U型護套等共計11項研改。

T75K3最大特色為輕量化，由原先使用鋁合金材料，改以輕量化複合式材料取代，重量較現行部隊使用重達1110公克的T51K1(.45手槍)以及960克的T75K1大量下降，T75K3僅重800克，不論是重量與槍身長度都較舊式槍枝更為輕攜，在使用上更加順手。T75K3並新增戰術滑軌，可結合雷射指示器與戰術槍燈等周邊配件，符合MIL-STD-1913規範。相較於45手槍與T75K1槍管膛線使用6條陰陽膛線，T75K3改為8角式膛線，官方測試精度穩定，槍管壽限更高達8000發，遠高於陸軍所需以及世界標準。

陸軍採購T75K3時，同時採購新式的安全防搶槍套，手槍不會從槍套中掉出或被外人搶走，因此軍方沒強制要求手槍繫上槍繩，軍方官員表示，沒有槍繩不至於造成大問題，反而可以避免槍繩與身上其他裝備糾纏。

不過，部分海巡與特戰單位官兵認為，手槍如果能繫上槍繩，可以避免在直升機或是船上等搖晃環境服勤時，因為搖晃而掉落。

 

▲國軍新配發的T75K3手槍，更仿效警方採購防搶槍套，讓官兵執勤時能更加安心。（圖／記者呂炯昌攝,
▲國軍新配發的T75K3手槍，更仿效警方採購防搶槍套，讓官兵執勤時能更加安心。（圖／記者呂炯昌攝）
 

 

關鍵字

軍備局 彈匣 槍繩 T75K3 國軍 45手槍

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