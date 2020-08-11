影／來台唯一演講！阿薩爾批中國隱瞞疫情、政治霸凌台灣

演講一開始，阿薩爾先是緬懷日前逝世的前總統李登輝，他稱讚李登輝不僅是台灣歷史上的偉人，也是亞洲及全球邁向民主更寬廣之路的人，李登輝在美國康乃爾大學取得博士學位，對美國充滿了熱愛。李前總統傳承給後世的不僅只有政治自由，他的貢獻也對今日台灣及全球人民的生活有著深遠的影響，他所建立的民主遺產使台灣不僅在自由與經濟成長方面，乃至公共衛生領域均處於領導地位。
阿薩爾感謝台灣憑藉其成功經驗和財力，幫助世界上其他國家應對疫情，包括提供物資和直接的技術支援，協助南太平洋國家控制疫情,「台灣模式」控制疫情的卓越成果大家有目共睹，台灣以開放透明與相互合作的模式來對抗疫
話鋒一轉，阿薩爾批評中國本來有機會可以向全球示警，與國際社會共同對抗病毒，但他們卻不這麼選擇，造成嚴重的後果，背離了全球衛生所需要的合作精神。中國反對分享疫情資訊，要求示警的醫生遭噤聲，因此削弱了國際社會的應對能力
阿薩爾批評北京基於政治因素而不希望台灣提供防疫援助，使更多人因而喪命，即使全球疫情大流行、許多生命危在旦夕之際，台灣也未受邀出席世界衛生大會（WHA），中國對世界衛生組織（WHO）施壓的做法，不是為了促進公衛目標的進展，而是為了滿足自身狹隘的政治利益。
對於台灣早在新冠肺炎疫情爆發前就對全球衛生做出貢獻，台灣被排除在世衛之外，阿薩爾表示，「令人費解！」最後，阿薩爾稱讚，美國知道永遠有台灣這個朋友，毫不避諱地告訴全世界「他們也可以信賴台灣」。