🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 政治

巷仔內／整肅執政黨貪腐不法　蔡英文應拿魄力拆未爆彈

文／鄭宏斌
calendar_today2020-08-12 11:14:25

▲執政黨擁有權力和行政資源，兼任民進黨主席的蔡英文總統應拿出魄力，整肅黨內的貪腐不法。（圖／記者葉政勳攝）
▲執政黨擁有權力和行政資源，兼任民進黨主席的蔡英文總統應拿出魄力，整肅黨內的貪腐不法。（圖／記者葉政勳攝）
多名朝野立委、前立委捲入集體收賄案，震驚各界，此事嚴重影響各政黨聲譽，兼任民進黨主席的蔡英文總統為了止血，日前親上火線舉行記者會宣示「升官發財，請走別路」。尷尬的是，涉案的民進黨立委蘇震清向來以「英系」自居，小英人馬竟然爆發醜聞，讓民進黨遭受到很大的衝擊。由於執政黨手中握有權力和行政資源，外界必須以高標準檢視，現在只爆出蘇震清一人，但黨內是否還有其他貪腐不法？蔡英文應拿出魄力、勇敢拆卸未爆彈。

檢調偵查SOGO經營權紛爭，驚爆立委集體涉嫌收賄。蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇等人羈押禁見，而徐永明、陳唐山則交保。立委集體被收押，不僅創下國會紀錄，更是我國憲政史上的一筆污點。全案正在偵辦中，各界莫不關心進度與真相。

其中最令人關注的，莫過於涉嫌收賄二千萬元的蘇震清，首先是金額龐大，令人咋舌，外界驚訝，竟然有立委利用權勢，如此「生財有道」；其次，蘇震清過去即有多項爭議纏身，卻能一路當上民進黨中常委，讓黨內也側目。

去年民進黨提名不分區立委時，蘇震清因捲入誠美材掏空案而被排除在外，蘇家一家人反彈、鬧出一番風波，最後黨政高層把莊瑞雄改列不分區，讓蘇震清參選屏南選區立委。到了今年七月，蘇震清也不顧黨內反對，執意參選中常委。這一切，就是為他參選下屆屏東縣長而鋪路。只是，現在他遭到黨內停權三年，縣長之夢恐怕要碎了。

先前才剛爆出蘇嘉全、蘇震清私訪印尼，疑似從中牟利的負面新聞，當時蘇嘉全和蘇震清極力澄清，而蔡英文對外也都宣稱支持他們的清白。言猶在耳，蘇震清就因涉嫌收賄而遭羈押，遭到民進黨停權處分，而蘇嘉全也火速請辭總統府秘書長，藉以自清。然而外界質疑，這樣的處置就已足夠？蔡英文仍欠大眾一個交代。

▲立委集體涉貪案，台北地方法院公布裁定結果民進黨立委蘇震清遭收押被法警護送上囚車。（圖／記者葉政勳攝
▲立委集體涉貪案，台北地方法院公布裁定結果民進黨立委蘇震清遭收押被法警護送上囚車。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.08.04）
 

蔡英文除了在第一時間喊出「升官發財，請走別路」，後來她也在民進黨中常會上提出告誡說，民進黨是執政黨，有責任創造一個清廉的政治環境，要用更高標準要求自己。如果沒有自覺，2024政權的延續，將是一個艱難的挑戰。

目前民進黨廉政會已做出處分，將蘇震清停權三年。不過，民進黨光是對蘇震清停權就夠了嗎？想必蘇震清的案件只是冰山一角，官員民代利用高位權勢、從中不法牟利的人，不可能只有蘇震清一個人。外界都好奇，蔡英文要如何防弊？會不會整肅黨內？抓出貪腐的具體做法是什麼？

朝野立委集體涉貪，並不是民進黨一個政黨的事，國民黨和時代力量也都必須面對選民的質疑。只不過，民進黨是執政黨，手中握有行政資源、國營事業和利益分配的權力，更該受到民眾的強力監督，更要以高標準來嚴格檢視，否則德不配位，必有災殃。

民進黨曾經大起也曾大落，當年扁案讓民進黨跌落谷底，民進黨花了整整八年，慢慢往上爬，才終於撕掉貪腐標籤，重新執政。想必帶領民進黨走過這段低潮期的蔡英文，一定相當刻骨銘心才對，怎可任憑黨內貪腐的風氣再起？

選民能讓一個政黨執政，也能隨時收回，這就是民主機制。蔡英文創下817萬得票數的紀錄，這並不代表就是免死金牌。蔡英文應拿出魄力、勇敢拆卸未爆彈，阻絕黨內往貪腐的方向沉淪，否則，選民依舊會用手中的選票給予教訓。

關鍵字

蘇震清 停權 收賄 貪腐 蔡英文

NOW民調中心

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答
七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

繼續作答
離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

[PR]共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

[PR]高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]【日本冷知識】在關西說「肉」指的是牛肉，在關東是指豬肉？為什麼會這樣呢？

【日本冷知識】在關西說「肉」指的是牛肉，在關東是指豬肉？為什麼會這樣呢？

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！連6天破千例確診 安倍：須避免公布緊急事態

（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！連6天破千例確診 安倍：須避免公布緊急事態

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽