巷仔內／整肅執政黨貪腐不法　蔡英文應拿魄力拆未爆彈

檢調偵查SOGO經營權紛爭，驚爆立委集體涉嫌收賄。蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇等人羈押禁見，而徐永明、陳唐山則交保。立委集體被收押，不僅創下國會紀錄，更是我國憲政史上的一筆污點。全案正在偵辦中，各界莫不關心進度與真相。
其中最令人關注的，莫過於涉嫌收賄二千萬元的蘇震清，首先是金額龐大，令人咋舌，外界驚訝，竟然有立委利用權勢，如此「生財有道」；其次，蘇震清過去即有多項爭議纏身，卻能一路當上民進黨中常委，讓黨內也側目。
去年民進黨提名不分區立委時，蘇震清因捲入誠美材掏空案而被排除在外，蘇家一家人反彈、鬧出一番風波，最後黨政高層把莊瑞雄改列不分區，讓蘇震清參選屏南選區立委。到了今年七月，蘇震清也不顧黨內反對，執意參選中常委。這一切，就是為他參選下屆屏東縣長而鋪路。只是，現在他遭到黨內停權三年，縣長之夢恐怕要碎了。
先前才剛爆出蘇嘉全、蘇震清私訪印尼，疑似從中牟利的負面新聞，當時蘇嘉全和蘇震清極力澄清，而蔡英文對外也都宣稱支持他們的清白。言猶在耳，蘇震清就因涉嫌收賄而遭羈押，遭到民進黨停權處分，而蘇嘉全也火速請辭總統府秘書長，藉以自清。然而外界質疑，這樣的處置就已足夠？蔡英文仍欠大眾一個交代。
蔡英文除了在第一時間喊出「升官發財，請走別路」，後來她也在民進黨中常會上提出告誡說，民進黨是執政黨，有責任創造一個清廉的政治環境，要用更高標準要求自己。如果沒有自覺，2024政權的延續，將是一個艱難的挑戰。
目前民進黨廉政會已做出處分，將蘇震清停權三年。不過，民進黨光是對蘇震清停權就夠了嗎？想必蘇震清的案件只是冰山一角，官員民代利用高位權勢、從中不法牟利的人，不可能只有蘇震清一個人。外界都好奇，蔡英文要如何防弊？會不會整肅黨內？抓出貪腐的具體做法是什麼？
朝野立委集體涉貪，並不是民進黨一個政黨的事，國民黨和時代力量也都必須面對選民的質疑。只不過，民進黨是執政黨，手中握有行政資源、國營事業和利益分配的權力，更該受到民眾的強力監督，更要以高標準來嚴格檢視，否則德不配位，必有災殃。
民進黨曾經大起也曾大落，當年扁案讓民進黨跌落谷底，民進黨花了整整八年，慢慢往上爬，才終於撕掉貪腐標籤，重新執政。想必帶領民進黨走過這段低潮期的蔡英文，一定相當刻骨銘心才對，怎可任憑黨內貪腐的風氣再起？
選民能讓一個政黨執政，也能隨時收回，這就是民主機制。蔡英文創下817萬得票數的紀錄，這並不代表就是免死金牌。蔡英文應拿出魄力、勇敢拆卸未爆彈，阻絕黨內往貪腐的方向沉淪，否則，選民依舊會用手中的選票給予教訓。