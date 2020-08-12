首戰即終戰？吳斯懷4點觀察！歸納台美關係「假升溫」

吳斯懷根據以下4項指標，分析台美之間的關係。
第一項「美國貿易代表否決台灣加入 FTA (自由貿易協定) 」。
吳斯懷指出，美國國務院和國安委員會一直在推動與台灣的自由貿易協議，但因為台灣對美豬、美牛限制進口，遭到美國貿易代表否決。吳斯懷說，若翻成白話文的意思，就是「美國優先」，台灣若不開放美豬、美牛進口，就別想加入 FTA ，「國際上沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，只有永遠的國家利益」。
第二項指標是「美軍環太平洋軍演，國軍仍未獲邀參加」。
吳斯懷表示，美國參議院在7月通過「2021財政年度國防授權法」，國會建議邀請台灣參與兩年一度的環太平洋軍演（ RIMPAC ）。這個軍演是美國主導，在太平洋地區最大規模的多國海上聯合演習。2020年環太平洋軍事演習將在8月17日至31日於夏威夷周圍海域舉行，美國已邀請25國參加，國軍仍未獲邀參加。
吳斯懷解析這個現象，就是參議院的國會意見，只是建議，並沒有約束力，邀請台灣參加與否，要考慮美國的國家利益。因此我國防部只能說場面話，包括國家安全不能依賴外援、自己的國家自己救。
第三項指標是「美國衛生部長訪台，沒有允諾優先提供疫苗給台灣」。
吳斯懷說，美國衛生部長訪台，雙方簽署「台美醫衛合作了解備忘錄」，府院黨歡欣鼓舞，但被問到疫苗問題，對方說在滿足美國國內需求後，會以公平方式提供給國際社會。若翻成白話的意思是：美國人夠用後，再以公平方式提供給國際社會，台灣並沒有「優先採購權」，甚至合作生產的資格也沒有。
吳斯懷表示，前疾管局長蘇益仁認為，如果美國無法解決台灣的需求，這次美衛生部長就白來了，這是非常務實的評論，但陳時中一天連兩次反批「白目」，被美國人利用了，還不許自己人的專業評論，「真是夠了」。
最後一項觀察指標是「中共攻台戰略是『首戰即終戰』，美國至今未承諾派軍援台」。
吳斯懷指出，前總統馬英九日前發表「兩岸關係與台灣安全」演講，提到中共一旦攻台，其戰略就是「首戰即終戰」，讓台灣根本沒有機會等待美後續支援，現在美軍根本不可能來。馬英九當過八年總統，他呼籲蔡英文「一個做總統的人，不應該告訴我們同胞可以撐幾天，而是要告訴同胞，我可以讓戰爭不發生」，這是善意提醒國家領導人「慎戰」的格局，民進黨卻急著跳出來罵人，批馬英九唱衰台灣。
吳斯懷表示，美國目前是我方的重要盟友沒錯，但美國在國家利益的利害關頭，拋棄盟友的歷史更是斑斑可考。台灣自以為是美國棋盤上的「重要棋子」，一旦美中撕破臉，台灣有可能成為棄子，攸關2300萬人民的生存，不可不慎。