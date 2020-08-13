🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 政治

企圖刺探總統健保資料　3名前國會助理遭起訴

記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-08-13 12:32:41update2020-08-13 12:41:37

▲曾經擔任國會助理的李易諴涉嫌替中國收集情報，檢方今以違反國家安全法起訴。（圖/翻攝自李易諴臉書）
▲曾經擔任國會助理的李易諴涉嫌替中國收集情報，檢方今以違反國家安全法起訴。（圖/翻攝自李易諴臉書）

前國會助理陳惟仁、林雍達，涉嫌為中國對台情蒐人員、發展組織，刺探國民黨、總統健保資料、民進黨總統選舉等資訊。台北地檢署今天依違反國家安全法起訴3人。

檢方指出，陳惟仁、林雍達在2012年間前往澳門，與中國情報人員「黃冠龍」會談後，2012至2016年間在台發展組織，並收受金額不等的工作費。陳惟仁於2014年間知道時任新聞記者的李易諴有資金需求，安排李到廣州與「黃冠龍」會面後，將其吸收為組織成員。

檢方表示，「黃冠龍」於104年間指示陳惟仁物色、引介中國國民黨黨工到中國，陳惟仁於2017年1月起密集聯繫國民黨張姓前國會助理，邀約赴中。張男同年3月間2度赴澳門、廣州與「黃冠龍」等人見面，並口頭說明國民黨內部資訊後，隨後未與陳男等人往來。

陳惟仁另於2016年透過張男結識國民黨國政會陳姓助理，佯以支付新台幣20萬元報酬，要陳男蒐集國政會內部關於國共論壇等內部非公務機密資料，交給陳惟仁轉交「黃冠龍」，成功吸收陳男為組織成員。

2016年「黃冠龍」指示陳惟仁、李易諴布建人選取得警政署內部資料。曾擔任記者的李易諴出面與時任「周刊王」李姓記者接觸，希望透過李姓記者取得警政署內部的法輪功等反共團體活動情報。不過，李姓記者並未配合，也沒有前往中國與「黃冠龍」會面。

檢方指出，「黃冠龍」於2017年指示陳惟仁設法取得總統入出境及健保資料。陳惟仁、李易諴找上一名有資訊處理專業技術的黃姓男子，表示中國方面出價希望以駭客攻擊方式侵入健保資料庫，並取得總統蔡英文的健保就醫病例資料\，遭到黃男拒絕。

107年初，陳惟仁、李易諴想要吸收民主進步黨籍立法委員柯建銘的隨扈、新竹縣警察局彭姓員警，要求彭男利用進出柯建銘書房的機會，取得民進黨內部總統選舉相關情資，但彭男並未應允。2人吸收彭男未遂。

北檢認定，陳惟仁3人涉犯國家安全法為大陸地區公務機關發展組織既遂、未遂案、為大陸地區公務機關刺探蒐集關於公務上應秘密之消息物品未遂罪，今天將3人起訴。

另據媒體報導，李易諴曾為雲林縣長張麗善擔任立委時的助理；陳惟仁、林雍達曾為嘉義市副市長陳淑慧擔任立委時的助理。張麗善日前受訪指出，李男是志工性質，無給職，並沒有在立法院正式登錄為助理。陳淑慧受訪表示，陳、林於民國98年3月起聘用為國會助理，同年11月、12月起停止聘用。

關鍵字

總統大選 國會助理 國民黨 共諜 健保

NOW民調中心

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答
看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答
七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

[PR]共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

[PR]高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽