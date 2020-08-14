韓國瑜讓人切心　陳其邁淚喊：再次用選票證明民主的偉大

陳其邁選前之夜現場湧進十萬支持群眾，民眾情緒相當高昂，齊呼陳其邁凍蒜；陳其邁表示，他永遠記得2018年敗選的時候，坐在車上慢慢的往競選總部走的那一刻，拿起電話向韓國瑜市長恭喜，希望他好好做不要讓市民失望，但這一年多來「韓市長讓高雄人切心」。
今天，同樣的城市有兩場競選晚會，一場在鳳山，一場在高雄的小港，韓市長又帶領了被罷免的團隊重新站在舞台上，我不曉得這對民主的意義到底是什麼；陳其邁並提到他挺香港廣告遭來了冷嘲熱諷，說蘋果日報登廣告沒有用，難道我們要去中聯辦嗎？我們要到香港的中聯辦去跟北京嗎？所以我要拜託大家，我們要確保台灣的民主，讓全世界都能看到一個支持香港自由、一個熱愛台灣民主的高雄市長候選人陳其邁，可以用選票來撐香港、來表達高雄人支持香港的自由。
民主的結果必須尊重，雖然敗選非常難過，落選眼淚也只能往心裡吞，但這一年多來高雄的紛紛擾擾是韓國瑜市長選擇離開高雄，三個月以後他就宣布參選總統，韓市長讓高雄人切心，韓國瑜沒有兌現他的競選承諾，陳其邁也告訴韓市長，6月6號罷韓的投票，同樣都是高雄民主的表現，面對民主我們更要謙卑。
陳其邁眼眶含淚，哽咽的說：「其實，我是一個很內向的男生，我不太習慣表達我內心的感情。但是我要告訴大家，我要謝謝大家，在這兩年來，雖然我在行政院工作，防疫很忙、拚經濟很忙，很多的改革非常的忙碌。每天深夜閉上眼睛，我都非常的懷念我高雄的所有鄉親父老，這幾年陪我走這兩年離鄉的日子，陪我守著我對高雄的思念。」
陳其邁表示，他作為一個高雄子弟，謝謝大家，兩年前讓他有反省的機會，他會更謙卑，永遠記得所有市民朋友，這兩年來不離不棄，呵護著我們「禍福與共、生死相依」，咱最愛的所在高雄，相信8月15號，高雄人我們一定可以用選票再次證明高雄民主的偉大。再次證明，「自信勇敢是咱高雄的名，我們都是驕傲的高雄人」，為了民主、為了自由、為了高雄，我們高雄會投出堅定的一票。
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