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選前之夜大團結　小英：台灣交給我來顧、高雄交給其邁顧

記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-08-14 21:46:31

▲總統蔡英文和高雄市長補選參選人陳其邁比出一號手勢，希望市民票投一號陳其邁。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.14）
▲總統蔡英文和高雄市長補選參選人陳其邁比出一號手勢，希望市民票投一號陳其邁。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.14）
高雄市長選舉倒數計時，總統蔡英文在民進黨高雄市長候選人陳其邁選前之夜，蔡英文高呼，今年1月11日的選前之夜，感謝高雄人用109萬票，守護民主，現在要再一次拜託所有的高雄人，請你都站出來、投下去，讓高雄這個偉大的城市，再一次創造光榮的歷史。

▲陳其邁選前之夜。（圖／記者張文晃攝影）
▲蔡英文高呼，現在要再一次拜託所有的高雄人，請你都站出來、投下去，讓高雄這個偉大的城市，再一次創造光榮的歷史。（圖／記者張文晃攝影）
蔡英文表示，蘇貞昌院長常常講「選對人，會做事」，相信這句話高雄鄉親，感受最深，在那一場選戰，要跟大家說一聲對不起「我們沒有選好」，還記得其邁在選舉結束後，告訴大家，高雄是一個愛與包容的城市，希望新市長可以把他鄉變故鄉，好好為高雄拚下去。

可是，後來的故事大家都知道了，結果是「選錯人，會誤事」，這句話，全台灣可能沒有人比高雄人體會更深今年六月的罷免投票，高雄人用最堅定的意志，寫下了歷史；蔡英文強調，三個候選人中，只有陳其邁做好準備，是大聯盟等級的候選人，陳其邁更成熟、周全、柔軟，拜票鞠躬都超過九十度。

蔡英文以自己舉例，她跟陳其邁一樣選輸過，但沒有被失敗打倒，反而更堅強，唯一可以讓高雄重新開機的人，就是陳其邁，他身上的責任，就是要證明給所有高雄市民看，6月6日的罷免結果，是正確的。

蔡英文指出，這一任的高雄市長，很可能是最難做的市長，高雄人罷免韓國瑜，不代表會支持陳其邁；自己相信，如果高雄人給陳其邁機會，陳其邁一定會好好珍惜，不會只有路平、燈亮、水溝通，而是會改變產業、城市命運的市長。執政團隊一定會和陳其邁一起，拼出高雄的新未來。

蔡英文也笑說，她其實猶豫要不要像投票的選民喊話，因為南北奔波的投票確實很累，但這一票真的很重要，要拜託大家回來投票，這一票不只是投給陳其邁，更是投給心愛的故鄉，為故鄉的改變而投，投給橋頭科學園區、投給亞洲新灣區、投給市政重開機，「台灣交給蔡英文來顧、高雄交給陳其邁來顧」，高雄的進步大家一定看得見，一定把高雄的光榮感找回來，為高雄再次創造光榮的歷史。

 

關鍵字

陳其邁 選前之夜 愛與包容 蔡英文 大聯盟等級的候選人

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