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韓國瑜喊出「買一送一」票投李眉蓁、讓陳其邁當行政院長

記者 陳弘志 / 連線報導
calendar_today2020-08-14 21:58:14update2020-08-14 22:01:53

▲前高雄市長韓國瑜14日出席李眉蓁選前之夜，他喊出口號「買一送一！」，票投給李眉蓁，「讓陳其邁去當行政院長照顧高雄」，比蘇貞昌給四千億元，對高雄更好。(圖/李眉蓁競選總部授權使用)
▲前高雄市長韓國瑜14日出席李眉蓁選前之夜，他喊出口號「買一送一！」，票投給李眉蓁，「讓陳其邁去當行政院長照顧高雄」，比蘇貞昌給四千億元，對高雄更好。(圖/李眉蓁競選總部授權使用)
前高雄市長韓國瑜今晚（14）出席李眉蓁選前之夜，親身力挺李眉蓁。韓國瑜喊出口號「買一送一！」他請高雄選民發揮智慧，票投給李眉蓁，「讓陳其邁去當行政院長照顧高雄」，比蘇貞昌給四千億元，對高雄更好。

李眉蓁在晚間近九時左右從台下人群「大進場」，韓國瑜與國民黨主席江啟臣等人則從後台走上舞台，現場近十萬支持者歡聲雷動。

▲前高雄市長韓國瑜14日出席李眉蓁選前之夜，他喊出口號「買一送一！」，票投給李眉蓁，「讓陳其邁去當行政院長照顧高雄」，比蘇貞昌給四千億元，對高雄更好。(圖/李眉蓁競選總部授權使用)
▲李眉蓁在晚間近九時左右從台下人群「大進場」，韓國瑜與國民黨主席江啟臣等人則從後台走上舞台，現場近十萬支持者歡聲雷動。(圖/李眉蓁競選總部授權使用)
韓國瑜致詞時表示，他六月離開高雄回到雲林，老婆對他說，回來就不要亂跑，人多的地方千萬不要去，但他這次到高雄，發現有這麼多人都在幫李眉蓁，他很高興。

韓國瑜說，他眼中的李眉蓁有三大深刻印象。第一，只要碰到李眉蓁，她永遠笑咪咪，露出潔白牙齒，青春洋溢、活力四射，大家都被她笑容感動。

第二個印象、過去李眉蓁每次碰到他，都在說選民建設、學童教育、青年創業，與市長的溝通和配合非常好。

第三個印象，李眉蓁過去三年，公事談完後就會嘆氣，說她好想再生幾個小孩，問他有沒有方法？韓國瑜說，他結婚八年，如果生不出來，就蒸鵝蛋吃，不知道這有沒有效，後來老婆就懷孕了。韓國瑜要李眉蓁當場對群眾說，到底吃了幾顆鵝蛋？李眉蓁不好意思說，吃了一百多顆。韓國瑜說，或許他女兒寒冰因此是鵝蛋臉。

韓國瑜話鋒一轉，談到周六該怎麼投票。韓國瑜說，大家到百貨公司，如果碰到買一送一，都很高興。他請選民發揮智慧，現在高雄也可以「買一送一」。

韓國瑜指出，唯一的縣市長「買一送一」，就是這次高雄市長投票。兩年前，蘇貞昌落選，回去後高升行政院長；陳其邁落選，回去也高升行政院副院長；林佳龍落選，回去也高升交通部長。韓國瑜說，「我們買一送一，讓行政院長給陳其邁做」！

韓國瑜說，明天這一票，多有價值呀，高雄負債三千多億元，急需一個行政院長來幫忙，蘇貞昌說要給高雄四千億元，但我們不要四千億，就直接讓陳其邁當行政院長，來幫助高雄，就讓李眉蓁當高雄市長，幫高雄打拚。

韓國瑜演說當下，天空突然下起傾盆大雨，韓國瑜說，這就是天降甘霖，民進黨不是高雄人的爸爸，高雄人沒必要一直把票投給民進黨，他尊重高雄人的選擇，也請大家給李眉蓁一個機會，也是給高雄一個機會，把李眉蓁送進高雄市政府。

▲前高雄市長韓國瑜14日出席李眉蓁選前之夜，他喊出口號「買一送一！」，票投給李眉蓁，「讓陳其邁去當行政院長照顧高雄」，比蘇貞昌給四千億元，對高雄更好。(圖/李眉蓁競選總部授權使用)
▲韓國瑜演說當下，天空突然下起傾盆大雨，大雨一路下到競選活動結束，韓國瑜說稱這就是天降甘霖。(圖/李眉蓁競選總部授權使用)
 

關鍵字

陳其邁 買一送一 韓國瑜 李眉蓁 高雄市長

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