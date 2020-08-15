鄭惠中潑漆李登輝遺像遭法辦　他卻潑5次堪稱潑漆狂

這並非國內首度發生的政治潑漆事件。前總統李登輝生前也曾遭潑漆，2000年時李登輝曾被一名70歲退休上校史力行近距離朝頸肩處潑紅墨水，雖然李登輝辦公室方面並未提告，但由於嫌犯是現行犯當場被逮，被依非告訴乃論的強制罪嫌送辦，諭令3萬元交保。不過，隔年5月史力行病逝，他所涉強制罪嫌也因此獲不起訴處分。
昨晚前往北檢抗議的台灣國辦公室主任陳峻涵也常為表達政治立場，至少5次朝蔣中正銅像潑漆，多次遭到逮補。警方指出，陳峻涵過去有多次到中正紀念堂潑漆鬧事的紀錄，並且都會挑特定節日，例如228紀念日時，他曾對蔣中正銅像潑灑食糜；2019年10月25日光復節，他也提著紅漆袋趁衛兵交接時丟向蔣中正銅像，警方立即將他移送到北檢，最後以3萬元交保。
2019年12月10日「國際人權日」，陳峻涵提著2袋「紅漆」，跑到中正紀念堂企圖對蔣中正銅像丟擲，雖然沒有成功，不過仍被警方依違反「社會秩序維護法」逮捕送辦，台北地方法院簡易庭最後裁罰1000元。
直得一提的是，陳峻涵去年10月25日中午闖入中正紀念堂，試圖向正廳中的蔣中正銅像潑紅墨水，遭到中正紀念堂的海軍儀隊制伏。國防部3天後低調表揚這4位盡忠職守的儀隊官兵。陳峻涵事後曾在臉書表示，並不知道中正紀念堂的儀隊是真人，他一直以為是「假人」，否則怎麼可能連眼珠都動不了。
2017年8月表揚憲兵阻擋持刀歹徒硬闖總統府、2019年8月表揚衛哨制伏酒醉民眾試圖闖入特戰營區，軍方態度都採公開表揚，國防部這次選擇低調表揚海軍儀隊。據了解，因為8月試圖闖入特戰營區的民眾在開庭前自殺身亡，加上潑漆事件涉及敏感的政治議題，因此軍方最後選擇低調表揚，避免惹麻煩。
對於部分媒體將鄭惠中潑漆李登輝遺像，拿來跟蔣中正銅像潑漆事件相提並論，部分老獨派人士表示，李登輝為台灣民主貢獻心力，蔣中正則是獨裁者，兩者不可拿來相比。