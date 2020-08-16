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基隆輕軌爆爭議　李彥秀：錯誤政策拖延軌道運輸

記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-08-16 14:37:50

▲國民黨副秘書長李彥秀在臉書發文表示，基隆輕軌的反覆爭議，更是前瞻基礎建設缺乏評估的證明。
▲國民黨副秘書長李彥秀在臉書發文表示，基隆輕軌的反覆爭議，更是前瞻基礎建設缺乏評估的證明。
隸屬「前瞻基礎建設計畫」之一的基隆輕軌，由於規畫台鐵未來不進基隆火車站，遭到當地居民群情激憤，爆發爭議。對此，國民黨副秘書長李彥秀稍早在臉書發文指出，錯誤的政策決定，拖延基隆的軌道運輸；基隆輕軌的反覆爭議，更是前瞻基礎建設缺乏評估的證明。

李彥秀表示，前瞻基礎建設計畫是蔡總統第一期任內的重大國家建設藍圖，也是最大筆的特別預算支出。當時在野黨以及社會輿論據理反對的原因之一，就是評估程序實在太過粗糙。尤其是過度樂觀的軌道建設，基隆輕軌更是其中的代表。

她指出，2017年3月17日，蔡英文總統視基隆火車站，宣布斥資逾80億元打造基隆輕軌，與台鐵共享部分路權，預定四年後通車。她當時身為台北市南港、內湖的區域立委，就曾提出三個前提作為建議，包括了不應影響現有台鐵旅運品質、南港端不應該建構在平面道路以及南港端規劃應該納入東區新門戶整體設計。

李彥秀說，可惜在野黨的提醒，對民進黨來說始終就像狗吠火車。出軌的軌道運輸政策，最終是全民買單。三年多過去，基隆輕軌不但沒有付諸實行，因為輕軌讓台鐵無法開到基隆站的設計，甚至讓基隆輕軌變成基隆市政府的燙手山芋。當時陪同蔡總統一起宣布的林右昌市長、多次強力背書的蔡適應委員，恐怕始料未及！

李彥秀表示，基隆輕軌的運輸規劃，充滿著規劃單位（鐵道局）與營運單位（台鐵管理局）間的溝通落差。本位主義、官僚主義，以及為了迎合上意的溝通，讓初期規劃完全沒有呈現出台鐵實際營運的需求，民意代表再怎麼質詢，行政單位始終吱吱嗚嗚，甚至報喜不報憂。現在的問題，早就該在初期規劃就要發現，民進黨大內宣信心爆棚，卻缺乏實際行政力的空洞，一覽無遺！

她進一步指出，延宕許久的民生汐止線，終於在七月底完成全段環評，或許是個好的時機點，讓民進黨政府以及北北基三個地方縣市，可以好好重新來過檢討大台北東區的公共運輸規劃。放下政治考量，先就各項技術面思考：1. 民生汐止線的推動時程。2. 台鐵捷運化是否還有優化空間。3. 基隆輕軌與台鐵間是否有並存的空間。

李彥秀認為，只有放下政治考量，回到民眾需求，以及技術考量，才能夠擬定務實的計畫，而不是畫大餅騙選票。

關鍵字

國民黨 李彥秀 基隆 前瞻 輕軌

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