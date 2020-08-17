何景榮批「大嘴巴、多管閒事」　蔡壁如：他的臉書我沒看

自從2020年立委落選後，何景榮一直都在黨內扮演大砲角色，時不時透過個人臉書粉絲專頁批評黨內事務，而其中對於蔡壁如的批評尤其多。在吳益政落選後，何景榮在投票日隔天隨即在臉書上PO文，直呼蔡壁如「大嘴巴、多管閒事」。何景榮先是批評蔡壁如在選前一週，「丟下身為高雄市長候選人總幹事的職責，跑去上節目，硬談自己不懂的美中台關係，被對手范雲嘴到說不出話來，白白折損了民眾黨的專業形象」。
何景榮更批評蔡壁如僭越民眾黨章規範，「私相授受本黨各地方服務處之主任職位，造成本黨地方組織空洞化，無法發揮有效之動員力量。」何景榮說，「本黨組織部主任涉嫌長期扭曲柯文哲市長之指示，甚至假傳黨主席柯文哲之號令，造成人事糾紛不斷、下情無法上達，黨員選出的黨主席，無法貫徹其意志，讓黨機器的運作莫衷一是」。
而針對何景榮這些批評，蔡壁如僅低調表示「他的臉書發什麼的我沒有看」，並強調選舉後黨內出現很多檢討聲浪，她都會一一吸收接納。「至於這次的選舉結果，我昨天有跟候選人聊了一下，那候選人覺得說他會承擔，但是我說黨派我下來當總幹事，我想我還是要去承擔這樣子的一個結果。」不過蔡壁如也強調，這段時間幾乎全黨上下都很努力在為吳益政輔選，「 在高雄這場補選裡頭，第一個是時間上很短，那我也因為中間有臨時會，但我幾乎是每天都在高雄。」蔡壁如說，「總幹事通常就是看著整個團隊的運作，溝通沒有障礙，他們決定做什麼，在我的立場上面我就是全力支持配合，能做的我們就儘量做」。