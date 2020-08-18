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江啟臣領銜連署！即日起推動「公投綁大選」公投

記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-08-18 12:36:31

▲國民黨主席江啟臣18日領銜推動「公投綁大選」公投，他呼籲全民一起連署，希望此案在明年8月公投日投票。(圖/記者朱永強攝，2020.08.18)
▲國民黨主席江啟臣18日領銜推動「公投綁大選」公投，他呼籲全民一起連署，希望此案在明年8月公投日投票。(圖/記者朱永強攝，2020.08.18)
國民黨主席江啟臣今天(18)領銜推動「公投綁大選」公投，力拚恢復之前的公投綁大選，江啟臣提出三大理由，其中包括可以省下每次公投約8億元的經費，且能讓民眾參與公投的意願增加，增加通過機率，並促進多元討論，讓政治人物無從迴避重要的社會議題。

▲國民黨主席江啟臣18日領銜推動「公投綁大選」公投，他呼籲全民一起連署，希望此案在明年8月公投日投票。(圖/記者朱永強攝，2020.08.18)
▲國民黨主席江啟臣18日領銜推動「公投綁大選」公投，他呼籲全民一起連署，希望此案在明年8月公投日投票。(圖/記者朱永強攝，2020.08.18)
江啟臣今天在黨中央召開記者會，宣布國民黨將推動「公投綁大選」公投，由他擔任提案領銜人，呼籲全民一起連署，並希望此案在明年8月公投日投票，他說「這個公投案主文就是『你是否同意公民投票案公告成立後一個月起到六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？』，也就是公投綁大選。我們要求回復到106年立法院修正通過的條文，這個案，我們會正式向中選會提出，我們也呼籲全民一起連署」。

江啟臣指出公投綁大選的三點好處，首先是能提高投票率，提高民主正當性，其次是大幅降低行政成本，以及促進多元討論，讓政治人物無從閃躲重要的社會議題。

江啟臣表示，蔡英文總統執政後，民進黨因為2018年的公投結果不如己意，就沒收公投，從「鳥龍公投」升級到「鐵籠公投」，民主已經變成「民進黨做主」，國民黨有必要拿回人民的基本權利。

國民黨文傳會主委王育敏表示，過去行政院長蘇貞昌曾說「公投綁大選可以節省經費，也讓民意可以直接表現」，公投單獨舉行大約需8億元的經費，公投綁大選可以幫人民省下納稅錢。

民進黨執政後，在去年2019年6月再次修正公投法，把公投與大選脫鉤，明定公投日為8月第四個周六舉行，自2021年起，每2年舉辦一次，以錯開選舉年。

關鍵字

公投 領銜 江啟臣 連署 公投綁大選

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