蘇啟誠案歐鴻鍊判賠　謝長廷：被告賠80萬以下毫不在乎

本案的起因是2018年燕子颱風侵襲日本關西地區，有不少台籍旅客滯留關西機場，引發台灣社會軒然大波，致使時任駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生。去年一月，歐鴻鍊在參加廣播節目時指出，「謝長廷為卸責、脫罪而說蘇啟誠有憂鬱症所以自殺」，遭謝長廷提告損害名譽。
謝長廷表示，媒體問他對本案的感想，他表示想起小時候社會流傳的一個笑話：當時隨地吐痰要罰五元，警察會取締，有一位刁民吐痰被警察抓到，就拿出十元給警察，並再吐一口，説不必找了。微不足道的賠償沒有辦法產生警惕作用。
謝長廷說，依他的經驗，過去璩美鳳誣指他收受宋七力獻金，法院判賠償兩百萬，同夥並判刑罰；林宏明及陳春生誣指吳敦義的緋聞錄音帶是他交付製造，法院判賠150萬及80萬元，並且入監坐牢，邱毅誣指他演講開黃腔，法院判30萬元。他認為，大概賠償低於80萬元的被告，大多毫不在乎，也不會改變其作風。所以我這次請求賠償80萬元。
不過他也指出，這次法院是依據雙方的申報財產的財力加以裁減，也非無據，就事實跟法律部分，法院有非常深入的仔細調查，被告提出許多抗辯，法院也一一加以審酌，開庭多次才做出判決，依他的實務經驗來看，這算是認真審理的裁判。
謝長廷進一步表示，自關西機場事件以來，來自中國和傾中勢力的污衊及抹黑不下百件，我整理了明確可以提告民刑事的約有三十件，本想大使任期至今年五月期滿四年，時效還沒有逾期，可以回台灣好好打官司，如今繼續留任，工作優先，不便再回台出庭，最近只好做出選擇，對不知名的年輕人多半不會提告。
他說：「很多年輕人可能一時好奇或好玩，誤踩法律紅線。寶貴青春歲月浪費在這種造謠的官司上並不值得。」