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逆時中！國民黨：反對一般旅館收居家檢疫旅客

記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-08-19 11:59:26update2020-08-19 12:03:09

▲國民黨文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、新北市議員江怡臻19日共同反對一般旅館也收居家檢疫旅客。(圖 / 記者陳弘志攝，2020.08.19)
▲國民黨文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、新北市議員江怡臻19日共同反對一般旅館也收居家檢疫旅客。(圖 / 記者陳弘志攝，2020.08.19)
國內防疫旅館數量不足，傳出中央流行疫情指揮中心擬開放一般旅館也可以收居家檢疫旅客，國民黨文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、新北市議員江怡臻19日共同反對，呼籲政府防疫不應逆向而行，應該採取「擴大防疫旅館的房間數量」，而不是讓一般旅館成為防疫破口。

衛福部最近統計，包含台北市、新北市、高雄市的防疫旅館占床率都超過80%，防疫旅館房間未來可能不足，疫情指揮中心擬開放一般旅館也可以收居家檢疫旅客，卻傳出中央地方不同調。六都之中，台北、新北、桃園、台中都認為，應該朝擴大防疫旅館數量的方向，而不是開放一般旅館，高雄也緊急擴大防疫旅館的房間數，目前只有台南表示尊重中央。

國民黨強調，台北市日前發現違法日租套房卻收居家檢疫旅客，台北市政府也多次函請中央正視「非防疫旅館讓居家檢疫者入住」可能造成防疫漏洞，但中央不僅不訂定罰則，更反向要開放一般旅館收居家檢疫旅客，完全是本末倒置，增加民眾恐慌。

國民黨表示，新北市長侯友宜已經指出，不能因為回國人數暴滿，防疫旅館不足，而去開放一般旅館，若開放一般旅館的配套不完善，分流動線未清楚規畫，未來可能造成交叉感染。

國民黨提出三點呼籲：

一、對於防疫旅館不足的問題，中央應按照傳染病防治法，徵收或協調旅宿業者加入防疫旅館，由中央給予業者補助，而不是粗糙地開放一般旅館。

二、中央政府應頒令，要求各地方政府持續徹查違法日租套房等非一般旅館卻收容居家檢疫旅客情況，並將居家檢疫的旅客轉至防疫旅館，以明確分流。

三、若中央疫情指揮中心堅持開放一般旅館收留居家檢疫旅客，就應發布最嚴謹的分流SOP，並協助地方政府落實工作人員的教育訓練，避免成為防疫破口。

關鍵字

旅館 檢疫 防疫 日租套房 陳時中

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