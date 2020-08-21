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彰化篩檢爭議　陳其邁：中央地方必須密切合作

記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-08-21 18:49:50update2020-08-21 20:23:36

▲高雄市長陳其邁認為，中央地方必須密切合作來落實整個疫情的防治。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.21）
▲高雄市長陳其邁認為，中央地方必須密切合作來落實整個疫情的防治。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.21）
針對彰化縣衛生局對自美返台的無症狀青少年進行武漢肺炎篩檢，中央疫情指揮中心指揮官陳時中要政風介入，引起輿論議論；準高雄市長陳其邁認為，中央地方必須密切合作來落實整個疫情的防治，這其實是成功的關鍵。

陳其邁表示，從他的角度來看大概有分成三個部分，敏感性、特異性跟盛行率，台灣的疾病盛行率其實不高，是很低，這樣就會牽涉到一些陽性預測值或是偽陽性就會偏高，所以會驗到一些沒有病但檢驗是陽性的人比例會比較高。

陳其邁強調，每個國家會根據他疫情不同的情況來做調整，這是第一點，所以找到偽陽性的病例數目會相對來講在台灣情況會比較高；第二點就是台灣居家檢疫14天，對現在國外疫情相對嚴峻的狀況來看，14天還是有必要。

陳其邁指出，居家檢疫14天其實是在其他國家做不太到的地方，但是因為我們人民配合、地方中央合作，所以居家檢疫落實程度非常高，以過去在行政院工作看大數據，幾乎99.9%的人都配合政府政策，所以這個不管檢驗是什麼，其實居家檢疫做得好就能有效地來抑止疫情散播到社區，所以中央地方必須充分合作來落實疫情的防治，這其實是成功的關鍵，所以大家要繼續維持下去。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

居家檢疫14天 陳其邁 武漢肺炎篩檢 彰化縣衛生局 陳時中

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