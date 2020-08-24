🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 政治

痛罵曾玟學「錄音檔」遭公開！黃國昌深夜正面回應了

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-24 00:59:57update2020-08-24 01:09:50

▲黃國昌對錄音檔事件正面回應。（示意圖／NOWnews資料照）
▲黃國昌對錄音檔事件正面回應。（示意圖／NOWnews資料照）
時代力量又爆議員退黨，苗栗縣議員曾玟學昨（23）日在臉書宣布退黨，原因與網路上突然爆出一份「國昌錄音檔」有關，事件另一位當事人黃國昌也正面回應了。

粉絲專頁「莫羽静與她的墨水故事」在臉書上PO出一份錄音檔，內容與 2020 年時代力量黨內選對會選舉有關，黃國昌與黨內人士開會時，先是對當時擔任決策委員的曾玟學跑票表達不滿，甚至直言「沒有我的支持，曾玟學會選上決策委員？」錄音檔內，黃國昌更稱：「有多少黨員是看那個配票單投票的，你們心裡很有數」，此錄音檔在網路上引發熱議，曾玟學也決定退黨。

▲（圖／翻攝臉書）
▲時代力量苗栗縣議員曾玟學，23日在臉書宣布退黨。（圖／翻攝曾玟學臉書）
 

對此，黃國昌本人也在今（24）日凌晨回應，完整內容如下：

2019年初，卸任黨主席，並決定不再參與決策委員選舉。為了促成黨內合作，退居第二線，協助有相同想法的夥伴，支持顯智、永明、惠敏等人繼續共同推動黨務。

當時，他們所推舉參與決策委員的同仁，我都給予支持。

然而，之後因為內部的摩擦與歧異，造成了一連串的紛爭與誤解。不同想法的夥伴，有時會希望我協助溝通，期盼能夠解決彼此的誤會與歧見。

令人遺憾的是，居然有部分人士，惡意剪接不同時點與脈絡的私下聊天錄音，透過斷章取義的方式，進行扭曲中傷。我相當厭惡這類的匿名放話，不願隨之起舞。

然而，剛剛知道玟學因此宣布退黨的消息，十分錯愕。老實說，心裡很難過。過去這幾年，我一直盡自己最大的力量，希望能夠協助一起打拚的夥伴，努力實踐共同的理想與目標。

我已經盡力了，還是引發了這些紛擾，真的很難過。

我一直認為，玟學是一位認真的議員，希望他能留下來和黨內其他的夥伴共同繼續努力。

任何的誤會與責難，到我為止。我不希望因多做解釋，而再造成進一步的紛擾。我會繼續留在公民社會，默默支持時代力量的夥伴。  （編輯：潘毅）

▲（圖／翻攝黃國昌臉書）
▲黃國昌對錄音檔事件回應。（圖／翻攝黃國昌臉書）
 

關鍵字

曾玟學 退黨 黃國昌 錄音檔 時代力量

NOW民調中心

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

彰化萬人血清檢測報告突喊卡　縣府證實：尊重專業

彰化萬人血清檢測報告突喊卡　縣府證實：尊重專業

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

[PR]「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

[PR]2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR][塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽