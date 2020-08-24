痛罵曾玟學「錄音檔」遭公開！黃國昌深夜正面回應了

粉絲專頁「莫羽静與她的墨水故事」在臉書上PO出一份錄音檔，內容與 2020 年時代力量黨內選對會選舉有關，黃國昌與黨內人士開會時，先是對當時擔任決策委員的曾玟學跑票表達不滿，甚至直言「沒有我的支持，曾玟學會選上決策委員？」錄音檔內，黃國昌更稱：「有多少黨員是看那個配票單投票的，你們心裡很有數」，此錄音檔在網路上引發熱議，曾玟學也決定退黨。
對此，黃國昌本人也在今（24）日凌晨回應，完整內容如下：
2019年初，卸任黨主席，並決定不再參與決策委員選舉。為了促成黨內合作，退居第二線，協助有相同想法的夥伴，支持顯智、永明、惠敏等人繼續共同推動黨務。
當時，他們所推舉參與決策委員的同仁，我都給予支持。
然而，之後因為內部的摩擦與歧異，造成了一連串的紛爭與誤解。不同想法的夥伴，有時會希望我協助溝通，期盼能夠解決彼此的誤會與歧見。
令人遺憾的是，居然有部分人士，惡意剪接不同時點與脈絡的私下聊天錄音，透過斷章取義的方式，進行扭曲中傷。我相當厭惡這類的匿名放話，不願隨之起舞。
然而，剛剛知道玟學因此宣布退黨的消息，十分錯愕。老實說，心裡很難過。過去這幾年，我一直盡自己最大的力量，希望能夠協助一起打拚的夥伴，努力實踐共同的理想與目標。
我已經盡力了，還是引發了這些紛擾，真的很難過。
我一直認為，玟學是一位認真的議員，希望他能留下來和黨內其他的夥伴共同繼續努力。
任何的誤會與責難，到我為止。我不希望因多做解釋，而再造成進一步的紛擾。我會繼續留在公民社會，默默支持時代力量的夥伴。 （編輯：潘毅）